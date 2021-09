RTL präsentiert sich in neuem Gewand

TV-News

Der Kölner Sender hat außerdem bekannt gegeben, dass TVNow im November in RTL+ umbenannt werde.

Bereits Mitte Juni präsentierte die Mediengruppe RTL Deutschland das neue Logo für den größten deutschen Privatsender, wobei es besser die Logos heißen sollte. Denn das altgediente rot-gelb-blaue Erkennungszeichen hat ausgedient, stattdessen setzt man auf viele verschiedene Farbzusammenstellungen. Diese Farbenfroheit, die bereits hinter den Kulissen mit dem Projekt „RTL United“ vorangetrieben wurde, ist nun auch für die Fernsehzuschauer sichtbar geworden. Seit Mittwoch präsentieren sich die RTL-Sender von RTL Deutschland, wie die Mediengruppe von nun an offiziell firmiert, in einem neuen Gewand. Darunter fällt nicht nur das RTL-Hauptprogramm, sondern auch die Pay-TV-Sender RTL Crime, RTL Passion und RTL Living. Bereits bekannt – und nun auch offiziell bestätigt – war, dass RTLplus mit dem heutigen Tag in RTLup umbenannt wird. VOX, ntv oder Nitro werden dagegen weiterhin als eigenständige Marke auftreten.Die Änderung bei RTLplus war nötig, da der Streamingdienst TVNow bekanntlich in RTL+ umgetauft werden soll. Bislang nannte RTL Deutschland noch keinen Termin für diese Änderung. Nun gab man bekannt, dass es am 3. November soweit sein soll. Dieser soll dann Teil eines neuen „Digital Hub“ werden, der unter RTL.com alle Angebote des Unternehmens unter einer Domain bündelt. RTL beschreibt den Hub als „das Tor in die Entertainment-Welt von RTL“. Ein Bestandteil ist das News- und General-Interest-Angebot RTL.de, das ab sofort ebenfalls im neuen Multi-Color- Design erscheint und in RTL News umbenannt wird.„RTL wächst, unsere programmliche Ausrichtung verändert sich, wir bieten Entertainment auf allen Kanälen. Jetzt möchten wir es unserem Publikum noch einfacher machen, sich zu orientieren. Eine klare und entschlossene Markenführung ist dafür das A und O. Wo RTL drinsteckt, steht nun auch RTL drauf“, erklärte Stephan Schäfer, seit kurzem Co-CEO RTL Deutschland. „Zugleich modernisieren wir unser Erscheinungsbild. Das neue Design ist zeitgemäß und optimistisch. Es passt damit ideal zu unseren Angeboten: Wir wollen die Menschen mit guter Unterhaltung und unabhängigem Journalismus begeistern und informieren. RTL wird damit zu der führenden Entertainmentmarke. Und daneben bauen wir unsere erfolgreichen Marken VOX , ntv und NITRO weiter aus.“Begleitet wird die Umgestaltung von einer umfassenden Imagekampagne, die mit einem zweistelligen Millionen-Euro-Bruttovolumen über alle Kanäle und Plattformen bis ins kommende Jahr ausgespielt. Eine breit angelegte Kommunikationsoffensive präsentiert mit lebens- und farbenfrohen Motiven das neue Design und setzt verschiedene inhaltliche Schwerpunkte, von Entertainment über Vielfalt bis zu Journalismus. Das neue Multi-Color-Logo von RTL soll sich künftig dem jeweiligen Inhalt farblich anpassen, um so die Vielfalt der Inhalte widerzuspiegeln. RTL Deutschland hat zudem angekündigt, auch den RTL-Radiosender einen neuen Markenauftritt zu geben.