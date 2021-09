«Late Night Berlin» macht enttäuschend weiter

Quotennews

Die Sendung mit Klaas Heufer-Umlauf überzeugte meist nur, wenn eine erfolgreiche Show im Vorprogramm lief.

Die ProSieben-Showhatte Anfang 2021 einen richtig guten Lauf. Doch im Mai und Juni sackte die TV-Sendung mit Klaas Heufer-Umlauf und Sidekick Jakob Lundt quotenmäßig ab. Was war passiert? In den Monaten Februar, März und April liefen die extrem erfolgreichen Shows «The Masked Singer» und «Joko und Klaas gegen ProSieben» im Vorprogramm. Als man «Jenke. Crime» um 20.15 Uhr zeigte, sanken die Werte deutlich. Mit den sehr günstigen Specials „Summer Best Of“ und „Musik-Spezial“, die im Juni liefen, waren nur 5,4 und 5,9 Prozent Marktanteil möglich.Der Auftakt der vierten Staffel, in dem Kinder unter anderem die Kanzler-Kandidaten interviewten, wollten 0,37 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren sehen. Der Marktanteil lag bei 2,6 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fuhr man 0,25 Millionen Zuschauer ein, die Gäste Fahri Yardim und Louis Klamroth sorgten für 6,7 Prozent. Im Vorfeld kam «Justice League» ► auf 9,0 Prozent in der Zielgruppe.Die zweite-Ausgabe, die von 23.55 bis 02.00 Uhr ging, holte noch 0,10 Millionen Zuschauer sowie einen Marktanteil von 1,7 Prozent. Bei den jungen Menschen kam die ProSieben-Produktion auf 0,06 Millionen und sorgte für 3,9 Prozent.