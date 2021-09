«Der Deutsche Fernsehpreis 2021»: Die ersten Gewinner stehen fest

Hintergrund

Am Dienstag wurden bereits elf Preise vergeben. Doppel war Jan Böhmermanns «ZDF Magazin Royale» erfolgreich.

Die Nominierungen „Fiktion“

Bester Fernsehfilm

Bester Mehrteiler

Beste Drama-Serie

Beste Comedy-Serie

Beste Schauspielerin

Bester Schauspieler

Beste Regie Fiktion

Bestes Buch Fiktion

Beste Kamera Fiktion

Bester Schnitt Fiktion

Beste Musik Fiktion

Beste Ausstattung Fiktion

Die Nominierungen „Unterhaltung“

Beste Unterhaltung Show

Beste Comedy/Late Night

Bestes Factual Entertainment

Beste Unterhaltung Reality

Beste Moderation/Einzelleistung Unterhaltung

Beste Regie Unterhaltung

Bestes Buch Unterhaltung

Beste Ausstattung Unterhaltung

Die Nominierungen „Information“

Beste Information

Bestes Infotainment

Beste Dokumentation/Reportage

Beste Doku-Serie

Beste Moderation/Einzelleistung Information

Beste Kamera Information/Dokumentation

Bester Schnitt Information/Dokumentation

Die Nominierungen „Sport“

Beste Sportsendung

Am Donnerstag, den 16. September, wird im Rahmen einer Open-Air-Gala bei RTLverliehen. Zwei Tage vorher durften sich die ersten Nominierten nun schon über eine Auszeichnung freuen, denn die Jury unter dem Vorsitz des Produzenten Wolf Bauer hat das Geheimnis über den Sieger in elf Kategorien schon heute gelüftet. In den elf kreativen Personenkategorien der Programmbereiche Fiktion, Unterhaltung und Information wurden die ersten Preise verliehen.Zweimal durfte dasjubeln, denn in der Kategorie ‚Bestes Buch Unterhaltung‘ und ‚Beste Ausstattung Unterhaltung‘ wurde die Sendung von Jan Böhmermann ausgezeichnet. Die Preise gingen an Böhmermann, Markus Hennig, Hanna Herbst (Buch) und Michael König (Setdesign) sowie Kaja Manenbach (Szenenbild). In der Kategorie ‚Beste Regie Fiktion‘ war Özgür Yildirim miterfolgreich. Die Serie ist insgesamt fünfmal nominiert, fest steht nun, dass maximal drei Preise herausspringen könnten, denn in der Kategorie ‚Beste Kamera Fiktion‘ wurde Leah Striker fürausgezeichnet und in der Kategorie „Bester Schnitt Fiktion“ erhalten am Donnerstag Christoph Cepok, Rainer Nigrelli und David Wieching füreine Trophäe.- «Für immer Sommer 90» (ARD/Degeto/Florida Film)- «Jackpot» (ARD/SWR/Constantin Television)- «Das Unwort» (ZDF/Moovie)- «Das Geheimnis des Totenwaldes» (ARD/NDR/Degeto/Conradfilm/Bavaria Fiction)- «Oktoberfest 1900» (ARD/BR/Degeto/WDR/MDR/Zeitsprung Pictures/Violet Pictures/Amalia Film/Maya Production)- «Die Toten von Marnow» (ARD/NDR/Degeto/Polyphon/made in munich)- «Para – Wir sind King» (TNT/W&B Television)- «Unbroken» (ZDFneo/Network Movie)- «Wir sind jetzt» (RTLZWEI/TVNOW/Producers at Work)- «KBV – Keine besonderen Vorkommnisse» (TVNOW/Warner Bros. International Television Production/eitelsonnenschein)- «Das letzte Wort» (Netflix/Pantaleon Films)- «Lu von Loser» (ZDF/Alice Gruia Produktion)- Lisa-Marie Koroll für «Wir sind jetzt» (RTLZWEI/TVNOW/Producers at Work) und «Aus Haut und Knochen»(SAT.1/Rowboat Film- und Fernsehproduktion)- Claudia Michelsen für «Ku'damm 63» (ZDF/UFA Fiction)- Soma Pysall für «Para – Wir sind King» (TNT/ W&B Television)- Petra Schmidt-Schaller für «Die Toten von Marnow» (ARD/NDR/Degeto/Polyphon/made in munich)- Aylin Tezel für «Unbroken» (ZDFneo/Network Movie)- Matthias Brandt für «Das Geheimnis des Totenwaldes» (ARD/NDR/Degeto/Conradfilm/Bavaria Fiction) und«Wir wären andere Menschen» (ZDF/Akzente Film)- Sascha Alexander Geršak für «Die Toten von Marnow» (ARD/NDR/Degeto/Polyphon/made in munich) und«Polizeiruf 110: Der Verurteilte» (ARD/MDR/filmpool fiction)- Charly Hübner für «Für immer Sommer 90» (ARD/Degeto/Florida Film) und Hausen (Sky/Lago Film)- Bjarne Mädel für «Sörensen hat Angst» (ARD/NDR/Claussen+Putz)- Mišel Matičević für «Oktoberfest 1900» (ARD/BR/Degeto/WDR/MDR/Zeitsprung Pictures/Violet Pictures/Amalia Film/Maya Production)- Emily Atef für «Jackpot» (ARD/SWR/Constantin Television)- Randa Chahoud, Soleen Yusef für «Deutschland 89» (Amazon/UFA Fiction/Big Window Productions)- Leo Khasin für «Das Unwort» (ZDF/Moovie)- Stefan Kolditz für «Das Geheimnis des Totenwaldes» (ARD/NDR/Degeto/Conradfilm/Bavaria Fiction)- Matthias Bolliger für «Para – Wir sind King» (TNT/W&B Television)- Felix Cramer für «Oktoberfest 1900» (ARD/BR/Degeto/WDR/MDR/Zeitsprung Pictures/Violet Pictures/Amalia Film/Maya Production)- Matthias Albrecht, Robert Stuprich, Yvonne Tetzlaff für «Deutschland 89» (Amazon/UFA Fiction/Big Window Productions)- Lars Jordan, Sebastian Thümler für «Para – Wir sind King» (TNT/W&B Television)- Karim Sebastian Elias für «Ku'damm 63» (ZDF/UFA Fiction)- Max Filges, Christoph Schauer für «Sløborn» (ZDF/Syrreal Entertainment/ZDF Enterprises/Tobis Film/ Nordisk Film)- Benedikt Herforth, Astrid Poeschke (Szenenbild), Michaela Hořejší-Horáčková (Kostüm), Jeanette Latzelsberger, Jana Lindner, Julia Rinkl (Maske) für «Oktoberfest 1900» (ARD/BR/Degeto/WDR/MDR/Zeitsprung Pictures/Violet Pictures/Amalia Film/Maya Production)- Axel Nocker (Szenenbild), Maria Schicker (Kostümbild) für «Ku'damm 63» (ZDF/UFA Fiction)- «Die große Terra X-Show» (ZDF/Gruppe 5/Riverside Entertainment)- «Take Me Out» (RTL/UFA Show & Factual)- «Wer stiehlt mir die Show? » (ProSieben/Florida Entertainment)- «Die Carolin Kebekus Show» (ARD/WDR/btf/UnterhaltungsFlotte TV)- «Freitagnacht Jews» (WDR/Turbokultur)- «ZDF Magazin Royale» (ZDF/Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld)- «Altes Haus sucht Mitbewohner» (VOX/Banijay Productions)- «Showtime of my Life – Stars gegen Krebs» (VOX/Seapoint Productions)- «Unvergesslich – Unser Chor für Menschen mit Demenz» (ZDF/Tower Productions)- «5 Senses for Love – Heirate dein Blind Date» (SAT.1/Redseven Entertainment)- «First Dates Hotel» (VOX/Warner Bros. International Television Production)- «Princess Charming» (TVNOW/VOX/Seapoint Productions)- Daniel Hartwich für «Let's Dance» (RTL/Seapoint Productions)- Andrea Kiewel für «ZDF-Fernsehgarten» (ZDF)- Ralf Schmitz für «Take Me Out» (RTL/UFA Show & Factual)- Johannes Spiecker für «Joko & Klaas gegen ProSieben» (ProSieben/Florida Entertainment)- Nadja Zonsarowa für «ZDF-Fernsehgarten» (ZDF)- Sebastian Pufpaff für «Noch nicht Schicht» (3sat/ZDF/Agentur ZweiR)- Christina Schlag, Raphael Selter, Schlecky Silberstein für «Browser Ballett» (ARD/RBB/NDR/HR/ Steinberger Silberstein)- Katia Convents (Kostümbild) für «Let's Dance» (RTL/Seapoint Productions)- Remigius Roskosch (Setdesign) für «Freitagnacht Jews» (WDR/Turbokultur)- «Frontal» (ZDF)- «Markus Lanz» (ZDF/Mhoch2 TV/Fernsehmacher)- «Panorama» (ARD/NDR)- «Joko & Klaas 15 Minuten: Männerwelten» (ProSieben/Florida Entertainment)- «Joko & Klaas – Live: Pflege ist #NichtSelbstverständlich» (ProSieben/Florida Entertainment)- «RTL Spezial – Angriff auf unsere Kinder und was WIR dagegen machen können! » (RTL/RTL News)- «Erlebnis Erde: Rentiere auf dünnem Eis» (ARD/MDR/Arte/Altayfilm)- «Hallo, Diktator – Orbán, die EU und die Rechtsstaatlichkeit» (Arte/ZDF/Broadview TV)- «ProSieben Spezial: Rechts. Deutsch. Radikal» (ProSieben/PQPP2)- «Schwarze Adler» (Amazon/ZDF/Broadview TV)- «Wirecard – Die Milliarden-Lüge» (Sky/ARD/RBB/Sperl Film)- «Charité intensiv – Station 43» (RBB/ARD-Mediathek/Docdays Productions)- «Höllental» (ZDF/Kundschafter Filmproduktion)- «Rohwedder – Einigkeit und Mord und Freiheit» (Netflix/Gebrüder Beetz Filmproduktion)- Jochen Breyer für „#5JahreWirSchaffenDas“ und „Der Querdenker-Effekt“ aus der Reihe «ZDFzoom: Am Puls Deutschlands» (ZDF)- Anja Reschke für «Panorama» (ARD/NDR)- Isabel Schayani für die Moderation des «Weltspiegel» (ARD/WDR) und ihre Live-Schalte aus dem Flüchtlingslager Moria bei «Anne Will» (ARD/NDR)- Eva Gühne für «Stern Crime: Der Alptraummann» (TVNOW/VOX/99pro media)- Jonas Heldt für «Ab 18! – Seda baut Autos» (ZDF/3sat/Motel Film)- André Hammesfahr für «Schwarze Adler» (Amazon/ZDF/Broadview TV)- David Holfelder, Jakob Kastner, Stefanie Reichel für «Welt auf Abstand – Reise durch ein besonderes Jahr»(ZDF/Arte/Spiegel TV)- «sportstudio live – UEFA EURO 2020» (ZDF)- «UEFA EURO 2020» (Magenta TV/Telekom Deutschland/thinXpool TV/Plazamedia/NEP Germany)- «Vendée Globe» (ZDF)