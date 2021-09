Hilary Swank spielt in ABC-Drama mit

US-Fernsehen

Gerüchten zufolge zieht es die Schauspielerin nach Alaska.

Hilary Swank wird die Hauptrolle in einem Drama von Tom McCarthy spielen. Von dem noch namenslosen Projekt wurde ein Pilotfilm bestellt. In der Serie zieht eine Starjournalistin (Swank) nach einem karrierezerstörenden Fehltritt nach Alaska, um dort einen Neuanfang zu wagen, und findet dort bei einer Tageszeitung in Anchorage persönliche und berufliche Erlösung.McCarthy schreibt den Pilotfilm und führt Regie, außerdem fungiert er als ausführender Produzent unter seiner Firma Slow Pony. Swank wird neben der Hauptrolle auch die Produktion übernehmen. Bert Salke von Co-lab21, Melissa Wells von Slow Pony sowie Kyle Hopkins und Ryan Binkley von der Anchorage Daily News sind ebenfalls als ausführende Produzenten tätig. 20th Television ist das Studio.Sollte das Projekt in Serie gehen, wäre es nicht das erste Mal, dass Swank in einer ABC-Serie mitspielt. Zu Beginn ihrer Karriere spielte sie in der kurzlebigen ABC-Sitcom «Camp Wilder» mit. Außerdem war sie in Staffel acht des Fox-Dramas «Beverly Hills, 90210» dabei.