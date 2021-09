Netflix bindet «Unorthodox»-Schöpferin Anna Winger

Köpfe

Die Schöpferin der Emmy-prämierten Serie «Unorthodox» hat mit ihrer Produktionsfirma Airlift Productions einen mehrjährigen Vertrag unterzeichnet.

Netflix hat eine mehrjährige Partnerschaft mit der Produktionsfirma Airlift Productions von «Unorthodox»-Schöpferin Anna Winger unterzeichnet. Im Rahmen des Deals sollen internationale Dramaserien entwickelt und produziert werden. Als erstes Projekt befindet sich derzeit «Transatlantic» (Arbeitstitel) in der Vorproduktion. Die Dramaserie spielt während der Flüchtlingskrise 1940 in Marseille und ist von den wahren Abenteuern des Emergency Rescue Committee und Julie Orringers Roman „The Flight Portfolio“ von 2019 inspiriert. Winger und Daniel Hendler haben die Serie gemeinsam kreiert.„Berlin ist ein Knotenpunkt für internationale Künstler. Als Amerikanerin, die hier, weit weg von Hollywood, lebt und arbeitet, ist meine Arbeit tief in den lokalen Gesprächen verwurzelt. Ich habe Airlift als Dach für daraus resultierende Kooperationen gegründet und bin begeistert, dass Netflix uns eine so direkte Verbindung zum globalen Publikum bietet. Diese Partnerschaft ist eine Gelegenheit, auf unserer unorthodoxen Erfahrung aufzubauen und ehrgeizige Projekte zum Leben zu erwecken“, erklärte Winger. Airlift hat sich im Zuge des Netflix-Deals mit Camille McCurry verstärkt, die zuvor für United Agents gearbeitet hatte.Rachel Eggebeen, Director of Original Series, EMEA bei Netflix , sagte: „Wir freuen uns sehr über unsere neue Partnerschaft mit Anna. Wir haben ihre Magie bei der Zusammenarbeit an «Unorthodox» miterlebt und sind uns ihres einzigartigen Talents bewusst, Geschichten in spannende Welthits zu verwandeln. Die Kombination aus Annas kreativer Vision und unseren Ambitionen für unser wachsendes europäisches Dramaangebot passt perfekt zusammen.“