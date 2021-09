«The Batman»-Spin-off über Penguin in Entwicklung

US-Fernsehen

Sollte das Drama realisiert werden, wäre es der zweite Ableger des Spielfilms.

Im kommenden Frühjahr soll der neuein den internationalen Kinos starten. Nun ist ein weiterer Serienableger beim Streamingdienst HBO Max geplant, der sich auf die Figur des Penguins konzentrieren soll. Colin Farrell soll den berüchtigten Superschurken in «The Batman» spielen.Laut den Quellen wurde Farrell angesprochen, die Hauptrolle in der Spin-off-Serie zu übernehmen, aber es gibt noch keinen Vertrag. Es heißt auch, dass Lauren LeFranc das Drehbuch für das Projekt schreiben soll, das sich noch in einem sehr frühen Stadium befindet. Die Serie soll sich mit dem Aufstieg des Pinguins in der kriminellen Unterwelt von Gotham befassen.«Der Batman»-Regisseur Matt Reeves und der Produzent des Films, Dylan Clark, würden die Pinguin-Serie unter ihren Bannern 6th & Idaho bzw. Dylan Clark Productions produzieren. Warner Bros. Television würde produzieren. Der Sender hat bereits ein Drama bestellt, das im Gotham Police Department spielt und bei dem Joe Barton als Showrunner fungiert. Die Serie ist Teil des Versuchs von WarnerMedia, ein neues, zusammenhängendes Batman-Universum für all seine Plattformen zu schaffen.