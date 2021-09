Primetime-Check

Wer schnitt beim Triell besser ab, ARD oder ZDF? Welcher Spielfilm lief bei den Privaten am besten?

Einen schwachen Sonntagabend erlebte der Privatsender RTL , der den Spielfilm «Pacific Rim: Uprising» ► ausstrahlte. Nur 1,26 Millionen Zuschauer schalteten ein, wovon nur 0,56 Millionen aus der klassischen Zielgruppe stammten. Einschaltquoten von 4,3 Prozent bei allen und 6,5 Prozent bei den Umworbenen waren die Folge. Auch RTLZWEI dürfte mit der Performance vonnicht zufrieden sein. 0,77 Millionen schalteten den Grünwalder Sender ein, was 2,6 Prozent des Marktes belegte. In der Zielgruppe standen allerdings nur 3,5 Prozent zu Buche. Hier waren 0,30 Millionen dabei.Besser lief es für Sat.1 , das miteine Reichweite von 1,77 Millionen generierte. Dies entsprach einem Marktanteil von 6,1 Prozent. In der Zielgruppe war mit 0,70 Millionen 14- bis 49-Jährigen eine Sehbeteiligung von 8,2 Prozent möglich. VOX zeigte. Die mehr als dreistündige Sendung lockte 1,06 Millionen Zuschauer zum Sender mit der roten Kugel, davon waren 0,46 Millionen im werberelevanten Alter. Es wurden Marktanteile von 4,3 und 6,4 Prozent gemessen. Bei Kabel Eins gab es eine neue-Folge zu bestaunen. Die Sendung unterhielt 0,97 Millionen Interessierte. Die Einschaltquoten lagen bei 3,3 und 6,4 Prozent.Das Erste und das ZDF strahlten parallelaus, wobei Das Erste die deutlich höheren Werte einfuhr. Den Schlagabtausch zwischen Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz verfolgten dort 7,36 Millionen Zuschauer, 2,64 Millionen waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. Die Markanteile lagen bei 24,2 und 29,3 Prozent. Im Anschluss behieltnoch 5,85 Millionen bei sich. Die Sehbeteiligungen blieben mit 24,6 und 23,9 Prozent weiterhin auf einem sagenhaften Niveau. Das ZDF schalteten zur besten Sendezeit 3,51 Millionen ein, 0,95 Millionen 14- bis 49-Jährige wollten sich die Diskussionsrunde beim Mainzer Sender anschauen. Die Marktanteile beliefen sich auf 11,5 und 10,5 Prozent. Das anschließendesteigerte die Reichweite auf 3,57 Millionen. Die Marktanteile wuchsen auf 14,4 und 11,7 Prozent.ProSieben setzte auf American Football aus der NFL. Zur Primetime war die Partie zwischen den Indianapolis Colts und den Seattle Seahawks kurz vor der Halbzeit. Die ersten beiden Viertel verfolgten ab 19:00 Uhr 0,70 und 0,78 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe wurden Marktanteile von 10,2 und 7,9 Prozent registriert. In der Halbzeit blieben dann noch 0,66 Millionen dran. Die Marktanteile brachen ein auf 2,2 und 5,8 Prozent. Die zweite Halbzeit kam im Schnitt auf 0,67 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 2,3 Prozent. In der Zielgruppe wurden in beiden Vierteln 0,48 und 0,53 Millionen Fans gemessen. Die Marktanteile befanden sich mit 5,3 und 6,1 Prozent weiterhin auf einem schwachen Niveau.