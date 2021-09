«heute-show» beendet Sommerpause und kehrt stark zurück

Quotennews

Einige Monate mussten Fans der Satireshow auf das Programm verzichten, doch nun meldet sich Oliver Welke auf dem regulärem Sendeplatz im ZDF zurück.



Oliver Welke kehrte am gestrigen Abend mit seiner Satireshownach einer Sommerpause zurück. Nach einer Sonderausgabe in der Vorwoche, lief nun die erste reguläre Ausgabe. Von 2,70 Millionen Zuschauern am vorherigen Freitag vergrößerte sich das Publikum auf 3,65 Millionen Menschen und näherte sich somit bereits langsam wieder an die gewöhnt hohen Werte an. Starke 18,7 Prozent wurden hier gemessen. Die 0,92 Millionen Jüngeren landeten bei einer ausgezeichneten Quote von 17,7 Prozent, lagen aber im Gegensatz zur Vorwoche nur auf Platz drei und nicht ganz vorne auf der Tagesrangliste. Knapp davor ordneten sich die «Tagesschau» sowie «LEGO Masters» ein.Daswar bereits vergangenen Freitag wieder angelaufen, steigerte sich nun aber aufgrund des starken Vorlaufs um ein ganzes Stück. Die 1,61 Millionen Interessenten verbesserten sich von mauen 8,8 auf akzeptable 10,4 Prozent. Für das Programm fanden sich zudem 0,66 Millionen 14- bis 49-Jährige auf dem Sender ein. Folglich lag die Sehbeteiligung hier bei einem herausragenden Wert von 15,4 Prozent.Zuvor sendete das ZDF neue Krimifolgen.eröffnete die Primetime vor 4,45 Millionen Zuschauern und setzte sich auf dem Gesamtmarkt an die Spitze der Tagesbestliste. Für eine Episode vonblieben weiterhin 4,36 Millionen Neugierige vor dem Bildschirm sitzen. Der Marktanteil befand sich somit bei starken 17,8 sowie 17,5 Prozent. Das jüngere Publikum vergrößerte sich sogar von 0,43 auf 0,48 Millionen Menschen. Parallel dazu erhöhte sich auch die hohe Quote von 7,7 auf 8,1 Prozent.