Sowohl «Paar Wars» als auch «LEGO Masters» steigern sich

Quotennews

Sat.1 legte mit der neuen Show einen soliden Start hin und verbesserte sich in Woche zwei. RTL überwand hingegen die leichte Schwäche der Vorwoche.



Beim Auftakt der neuen Spielshowschalteten in der Vorwoche in Sat.1 1,16 Millionen Fernsehende sowie 0,49 Millionen Jüngere ein. Das Format erreichte zum Einstand somit passable 5,1 Prozent und hohe 9,5 Prozent in der Zielgruppe. Diesen Freitag setze Ralf Schmitz seine Suche nach dem Paar, das am besten harmonisiert, fort. Drei Paare stellten sich den außergewöhnlichen Prüfungen des Moderators.An diesem Abend vergrößerte sich das Publikum auf 1,36 Millionen Menschen, wodurch auch der Marktanteil auf solide 5,6 Prozent wuchs. Die Show verbesserte sich ebenfalls bei den 0,66 Millionen Umworbenen. Der Sender freute sich nun über einen starken Wert von 11,5 Prozent. Zwei Folgen vonfielen im Anschluss auf akzeptable 4,0 beziehungsweise 4,2 Prozent zurück. In der Zielgruppe hielt man sich zunächst noch bei guten 8,3 Prozent, ehe der Marktanteil auch hier auf annehmbare 6,4 Prozent sank.Parallel dazu strahlte RTL Folge drei der neuen Staffel vonaus. Diese Woche mussten die Kandidaten aus den Bauklötzen unter anderem eine Lunchbox mit Inhalt zaubern. Vergangenen Freitag war das Format auf 1,38 Millionen Zuschauer und eine mäßige Quote von 5,9 Prozent zurückgefallen. Auch 0,70 Millionen Werberelevante bedeuteten die bislang geringste Reichweite. Von der Schwäche der Vorwoche war am gestrigen Abend nicht mehr viel zu merken, denn nun ergatterten die 1,74 Millionen Neugierigen eine passable Quote von 7,0 Prozent. Die 0,97 Millionen Jüngeren sorgten zudem für den bislang besten Marktanteil von starken 16,8 Prozent.