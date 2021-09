«Hirschhausens Quiz des Menschen» legt nur bei den Jüngeren zu

Quotennews

Auf dem Gesamtmarkt schalteten deutlich weniger Zuschauer ein als noch vor zwei Wochen. Stattdessen überzeugte das Erste an diesem Tag mit der «Sportschau».



Dr. Eckhart von Hirschhausen zeigte am Samstagabend im Ersten eine neue Ausgabe der Spiel- und Wissensshow. Zu den Themen des Abends gehörten unter anderem verschiedene Gangarten, die Paralympics, der Reizmagen und das Stottern. Als Gäste wurden Jorge González, Martin Brambach, Vanessa Mai, Ali Güngörmüs, Sabine Postel und Sabine Heinrich begrüßt.Vor zwei Wochen holte die Quizshow vor 3,25 Millionen Fernsehenden einen guten Marktanteil von 13,6 Prozent. Bei den 0,49 Millionen Jüngeren war sogar eine hohe Quote von 8,7 Prozent möglich gewesen. Am gestrigen Abend interessierten sich nur 2,83 Millionen Zuschauer für die Sendung, so dass der Marktanteil auf knapp überdurchschnittliche 11,9 Prozent zurückfiel. Mit knapp einer Million Zuschauer Rückstand musste sich das Format deutlich der Show im ZDF geschlagen geben. Nur in der jüngeren Gruppe stand die Wissensshow besser da und holte 9,0 Prozent. Die 0,51 Millionen 14- bis 49-Jährigen überholten hier das Konkurrenzprogramm.Doch an diesem Tag stach ein anderes Programm des Senders heraus. Diefasste ab 18.30 Uhr die Partien des 4. Spieltags zusammen. Dies interessierte 3,55 Millionen Fernsehende, wodurch sich die Sendung auf Platz drei der Tagesrangliste schob. Dem Sender waren somit sehr starke 19,8 Prozent Marktanteil sicher. Das Programm punktete auch bei den 0,56 Millionen Jüngeren und landete hier bei einer herausragenden Quote von 14,7 Prozent.