Zum Start schiebt sich «Die Giovanni Zarrella Show» ganz nach vorne

Quotennews

Das neue Samstagabendprogramm debütierte vor 3,8 Millionen Zuschauern und überholte die Konkurrenz so mit Leichtigkeit.



Mit derfeierte der Moderator am gestrigen Abend im ZDF das Debüt seiner eigenen Musikshow. Die Samstagabendnachfolge von «Willkommen bei Carmen Nebel» stand unter dem Motto "Live Zuhause". Die dreieinhalbstündige Liveshow präsentierte neue Arrangements, bisher unveröffentlichte Duette und verschiedene Live-Auftritte. Der 43-Jährige begrüßte unter anderem Andrea Berg, Kerstin Ott, Nino de Angelo, Santiano, Sasha, Pietro Lombardi und Sarah Brightman.Der Auftakt der neuen Show weckte das Interesse von 3,81 Millionen Fernsehenden. Mit dieser Reichweite landete der Sender auf Platz zwei der Tagesrangliste und musste sich einzig hinter der «Tagesschau» einordnen. Die Quizshow im Ersten übertraf das Format mit Leichtigkeit und war somit zur Primetime das gefragteste Programm. Der Sender wurde mit einem sehr guten Marktanteil von 16,2 Prozent belohnt. Auch wenn die jüngere Gruppe mit 0,42 Millionen Fernsehenden nicht ganz so stark vertreten war, wurde hier dennoch eine hohe Quote von 7,4 Prozent ermittelt.Am Vorabend lief auf dem Sender das. Insgesamt schalteten hier 1,42 Millionen Fernsehende ein, was akzeptablen 9,6 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden passable 5,2 Prozent eingefahren. Die «heute» Nachrichten steigerten sich im Anschluss auf 2,62 Millionen Interessenten. Nun lag die Sehbeteiligung bei guten 14,9 Prozent und erreichte bei den Jüngeren sogar starke 10,0 Prozent.