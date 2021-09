Nächster Neuzugang bei Netflix

Köpfe

Katja Hofem wechselt von Joyn zum kalifornischen Streamingdienst und Vice President Series im DACH-Raum.

Netflix macht in Deutschland ernst. Für den neuen Berliner Standort hat das Streamingunternehmen aus Kalifornien den nächsten Personalzugang vermeldet. Nach Inga Leschek, die künftig als Director Unscripted & Docs DACH, CEE & Russland, agiert und von den RTL Studios kam, und Joe Pawlas als neuen Vice President Marketing für Deutschland, Österreich und die Schweiz, verpflichtete man nun Katja Hofem. Sie wird ab dem 1. November als Vice President Series DACH bei Netflix agieren und somit für alle deutschsprachigen Serienproduktionen von Netflix verantwortlich sein.Hofem war zuletzt für Joyn tätig und verantwortete als Managing Director Joyn (CCMO) die Einführung des Streaming-Dienstes Joyn. Außerdem orchestrierte sie den Aufbau des Content-Teams und entwickelte federführend die Content- und Marketingstrategie in den Bereichen Produktion, Akquisition, Markendefinition und Kampagnen.Katja Hofem ist seit über 25 Jahren als Medienmanagerin aktiv. Vor ihrer Station bei Joyn arbeitete sie unter anderem drei Jahren lang als COO für ProSiebenSat.1 TV. Außerdem war sie von 2013 bis 2016 Chefin von Kabel Eins und von 2011 bis 2019. Sie verantworte zudem den Start der „Senderin“ sixx . In den Jahren zuvor arbeitete sie für Discovery und führte dort den Sender DMAX ein. Zwischen 2003 und 2006 war sie außerdem Programmchefin bei RTLZWEI