Hirschhausen verlängert Vertrag bis Ende 2024

Am Samstagabend moderiert Eckart von Hirschhausen einmal mehr seine ARD-Quizsendung «Hirschhausens Quiz des Menschen». Bevor er sich am Sonntagmorgen vermutlich einmal mehr über gute Einschaltquoten freuen darf, gab es bereits am Freitagnachmittag frohe Nachrichten für den Moderator. Wie der Westdeutsche Rundfunk bestätigte, wird man die Zusammenarbeit bis Ende 2024 verlängern. Der Arzt und Entertainer steht seit 2010 für die Samstagabendshow «Frag doch mal die Maus» vor der Kamera. Seit 2013 moderiert er zudem die Quizsendung. Neben Unterhaltungsshows im Ersten steht Eckart von Hirschhausen ab 2022 auch jährlich für wissenschaftliche Dokumentationen für den WDR und die ARD zur Verfügung. Zuletzt engagierte er sich mit den Filmen «Hirschhausen auf Intensiv» und «Hirschhausen als Impfproband» für eine verständliche Vermittlung der medizinischen Hintergründe in der Pandemie. Ein dritter Teil über Long-Covid sei laut WDR-Angaben geplant. Ebenfalls neu ist das Digitalformat «Hirschhausens heile Welt», das mit vertiefenden Stücken zum «Quiz des Menschen» seit neuestem auch exklusiv in der ARD Mediathek zu finden ist.Jörg Schönenborn, WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung, freue sich sehr über die weitere Zusammenarbeit mit Eckart von Hirschhausen, der einer der profiliertesten Wissenschaftsjournalisten und besten Entertainer des Landes sei. „Eckart von Hirschhausen vermag es, komplexe Themen spannend, verständlich und begeisternd zu erklären und auch jungen Zuschauerinnen und Zuschauern wissenschaftliche Inhalte spielerisch und unterhaltsam zu vermitteln. Das tut er in beeindruckender Weise als Moderator großer ARD-Shows, aber auch in Dokumentationen, in denen er sich immer wieder auch sehr persönlich einbringt. Unseren Bildungsauftrag zu erfüllen, ist für den WDR und die ARD von großer Bedeutung. Mit seinem Wirken leistet Eckart von Hirschhausen einen wichtigen Beitrag dazu“, so Schönenborn weiter.Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin, ergänzt: „Ein Arzt, der gute Laune verbreitet und unterhaltsam ist, dabei glaubwürdig und vertrauensvoll bleibt, den brauchen wir in der ARD. Es freut mich deshalb außerordentlich, dass die Zusammenarbeit mit dem vielseitigen Entertainer und kenntnisreichen Mediziner Eckart von Hirschhausen sowohl im Unterhaltungs- als auch im dokumentarischen Bereich fortgesetzt wird.“„Ich freue mich sehr, dass sich die Zusammenarbeit mit dem WDR nicht nur verlängert, sondern auch inhaltlich erweitert. Mit neuen analogen und digitalen Formaten zu den relevanten Fragen unserer Zeit wie der Pandemie, Gesundheit und Klimawandel, bieten wir den Zuschauerinnen und Zuschauern Wissensvermittlung und Orientierung, Unterhaltung mit Haltung“, verspricht Eckart von Hirschhausen.