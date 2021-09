«FBI»-Fall erstreckt sich über drei Stunden

US-Fernsehen

Erfolgsproduzent Dick Wolf trommelte sein Franchise zusammen, das einen riesigen Fall aufdeckt.

Am 21. September 2021 startet die vierte Staffel vonbeim Fernsehsender CBS. Dieses Mal ließen sich die Autoren auf einen Fall ein, der über drei Stunden in allen Serien des Franchise erzählt wird. Das «FBI»-Team untersucht den Tod einer Frau auf dem Nachhauseweg von einer Yachtparty. Sie wollen wissen, wer sie war und warum sie auf dieser Veranstaltung war, und erfährt, dass einige der einflussreichsten Menschen der Welt dort waren. «FBI: Most Wanted»-Stars Kellan Lutz und Julian McMahon haben in dieser Folge einen Gastauftritt, als sie erfahren, dass der Mordverdächtige ein Veteran ist, der früher mit Lutz' Figur Crosby zusammen gedient hat.Die Geschichte folgt dann dem «FBI: Most Wanted»-Team in ihre dritte Staffelpremiere um 21.00 Uhr, als sich der Fall zu einer Fahndung nach einem gefährlichen Anführer eines kriminellen Unternehmens entwickelt, das so weitreichend ist, dass sich die Geschichte in die Serienpremiere von «FBI: International» um 22.00 Uhr streckt."Das Crossover verkörpert, was diese Serien sein sollen. Alle Serien sind Fiktion, damit fange ich an, aber es gibt bestimmte Elemente, die das Publikum an Jeffrey Epstein [und] andere Leute erinnern, die im letzten Jahr in den Zeitungen waren [wie] Ghislaine Maxwell. Es ist wirklich aufregend. Es ist nicht dieselbe Geschichte, aber es ist eine Geschichte, die aufgrund ihres Umfangs drei Stunden am Stück nicht nur rechtfertigt, sondern sogar davon lebt", sagte der ausführende Produzent Dick Wolf während einer Pressekonferenz der Television Critics Assn. für das Franchise.