Ausländerfeindlichkeit bei «Dahoam is Dahoam»

In der kommenden Woche ist Gerstl absolut erschrocken, dass seine Liebe Margot rechtes Gedankengut hat.

Seniorchef Gröning gesteht Mona, dass seine Tochter die Manufaktur nicht übernehmen will. Mona fühlt sich an ihren Zwist mit ihrem Vater erinnert und trägt Herrn Gröning die Absage nicht weiter nach. Da bietet er Mona überraschend die Übernahme seiner Manufaktur an. Mona reagiert spontan begeistert und verblüfft damit Jens und Sara. Sascha bringt es nicht fertig, Andreas‘ Lüge zu bestätigen, er wäre aus Sorge um die Familie und Tatjanas Verbindung zu Paul zusammengeklappt. Andreas muss befürchten, vor Tatjana aufzufliegen und nötigt Sascha, zu schweigen. Carlas absurde Mord-Vorwürfe lassen Amelie kalt. Aber dass Britta sie angelogen hat, um Carlas Einbruch zu decken, kränkt Amelie schwer. Da findet Carla einen weiteren Hinweis, dass Amelie hinter Gregors Tod steckt. Während Britta und Amelie sich versöhnen, erstattet Carla gegen Amelie Anzeige bei der Polizei. Voll Elan startet Dörte in ihren ersten Klinik-Arbeitstag und will nicht nur Patienten, sondern auch Mitarbeitern ihre Dienste als Seelsorgerin anbieten – und zwar innerhalb derer Arbeitszeit. Britta muss Dörte bremsen.Florian organisiert eine Überraschungsfeier für Erik. Gerry macht den Sonnbichlers ein Geständnis. Ariane will Roberts Eifersucht befeuern. Florian plant, zu Eriks Geburtstag eine Überraschungsparty in einer Almhütte zu veranstalten. Obwohl Maja eigentlich für eine Berufsschulprüfung lernen müsste, willigt sie ein, Florian bei einem Geschenk zu helfen. Als Florian sich am nächsten Tag nach einer Dialyse auf den Weg in den Wald macht, hat Maja plötzlich ein beunruhigendes Gefühl. Gerry gesteht Hildegard und Alfons, dass er es war, der den Zebrastreifen aufgemalt hat – Shirins Beteiligung verschweigt er. Er hofft, dass die Geschichte mit der Entfernung des Zebrastreifens vergessen ist, doch die Sonnbichlers machen Gerry klar, dass er zur Polizei gehen und sich stellen muss. Patrick schwört Lia, dass er keinen Job am „Fürstenhof“ sucht. Damit ist Lia erst einmal beruhigt und Patrick hat das Gefühl, ihr einen Schritt nähergekommen zu sein. Währenddessen beschließt Robert, mehr Zeit mit Lia zu verbringen, doch dann startet Ariane einen neuen Versuch, seine Eifersucht auf Patrick zu befeuern.Felix nimmt endgültig Abschied von Lansing. Steht ihm bei seinen ersten Schritten auf der Walz das Glück bei? Gerstl ist fassungslos, als er über Sarah von Margots ausländerfeindlicher Haltung hört. Ist seine neue Liebe damit noch tragbar? Hubert macht klar, dass er Uschi noch lange nicht verzeihen kann. Gibt es noch eine Chance für den Familienfrieden?Luke erkennt schockiert, dass er Nikas Bewährungshelfer getötet hat. Er überwirft sich mit Nika und verlässt die Stadt - für immer. Weil Ute Angst vor Gewitter hat, nehmen sich auch die anderen vor, ihre Ängste zu bewältigen. Doch was harmlos begann, endet in einem Desaster. Als Paco klar wird, dass er sich in Nika verliebt hat, drückt er seine Gefühle auf Anraten von Eva bemüht weg. Genau wie Nika ...Justus findet ausgerechnet durch Jenny zu seinem Lebensmut zurück. Malu schafft es nicht, sich von Finn zu verabschieden und wird das unwohle Gefühl nicht los, dass Finn besser nicht nach Afrika aufgebrochen wäre.Maren muss spontan zu ihrer Mutter und ist auf Lillys und Jonas' Hilfe angewiesen. Sie verlangt von ihnen, dass sie sich zusammenreißen. Lilly nimmt sich die Ansage ihrer Mutter zu Herzen und sucht das Gespräch mit Jonas. Erik verheimlicht vor seiner Produzentin, woher er und Marcel sich kennen. Marcel versteht, dass Erik mit seiner Knastvergangenheit nicht hausieren geht. Erik will seinem alten Kumpel aber helfen und besorgt ihm einen Job.Bei Jill und Patrick ist mächtig der Wurm drin. Beide schaffen es einfach nicht mehr, locker miteinander umzugehen. Das führt zu weiteren Spannungen zwischen ihnen. Jill kommt einfach nicht an Patrick heran, der ihr insgeheim immer noch vorwirft, nicht „richtig“ mit der Fehlgeburt umzugehen. Sie nimmt seiner Meinung nach kaum Rücksicht darauf, wie er sich damit fühlt. Aus diesem Grund kommt es erneut zu einem heftigen Streit. Jill will sich danach bei Patrick entschuldigen. Dann hört sie allerdings zufällig ein Gespräch zwischen ihm und Kevin mit, in dem Patrick eine Beziehung mit einer jüngeren Frau grundlegend in Frage stellt.Joe und Paula sind aufgeregt, denn heute steht ihr großer Tag an: Sie werden heiraten! Dabei ahnen sie nicht, dass am Himmel längst dunkle Wolken aufgezogen sind. Hinter ihrem Rücken wird an einem höchst perfiden Plan gearbeitet. Außerdem meldet sich mehrmals Peggy. Basti kann schließlich nicht mehr verhindern, dass Joe davon erfährt. Dieser fühlt sich komplett überrumpelt. Die Aktion lässt mindestens eine Sicherung bei ihm durchbrennen. Dementsprechend kapert er in einer Kurzschlussreaktion das Hochzeitsauto und setzt sich ab. Während sich Paula an der Hochzeits-Location immer größere Sorgen macht, erfährt Rick, weshalb Joe nicht auftaucht. Er muss der Braut ein Geständnis machen. Paula kann nun keinen klaren Gedanken mehr fassen und rechnet damit, stehen gelassen zu werden. Derweil ringt sich Joe tatsächlich dazu durch, mit Peggy zu sprechen. Es kommt zu einer sehr emotionalen Aussprache, an deren Ende Peggy der Hochzeit ihren Segen gibt. Ganz beseelt will Joe anschließend zu seiner Paula aufbrechen, muss aber verzweifelt feststellen, dass der Wagen seinen Dienst versagt. Nun läuft ihm die Zeit davon.