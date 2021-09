Lucy Barrett geht zu «Charmed»

US-Fernsehen

Nach dem Tod des Charakters Macy brauchten die Verantwortlichen eine dritte Figur.

Die aus Melbourne, Australien, stammende Schauspielerin hat ihre erste große Rolle im amerikanischen Fernsehen an Land gezogen: Lucy Barrett wird die Hauptrolle beiübernehmen. Sie ist am besten bekannt für ihre Rollen in der Webserie «Co-Ed» und ihre Fernsehrollen, darunter «Bloom», «Neighbors», «The Wrong Girl», «Seven Types of Ambiguity», «Offspring» und «Halifax Retribution».Die neuen Showrunner Jeffery Lieber, Nicki Renna und Joey Falco haben verraten, dass Barretts Charakter "eine Künstlerin ist, mit einer wilden, unberechenbaren Liebe zum Leben und einer einzigartigen Sicht auf die Welt, die ihr in ihrer Kunst, die ihre Lebensleidenschaft ist, gut tut. Sie ist lustig, respektlos, impulsiv, willensstark und wird der Macht der Drei eine ganz neue Energie verleihen." Die drei Verantwortlichen wiesen jedoch in einer Erklärung darauf hin, dass sie ihren Namen, ihre Hintergrundgeschichte, ihre Kräfte oder ihre Verbindung zu den Figuren von Diaz und Jeffery (Mel bzw. Maggie) noch nicht enthüllen werden.Der Handlung zufolge wird sich das Leben von Mel und Maggie in Staffel vier von «Charmed» durch den Tod ihrer geliebten Schwester Macy verändern. Doch als ihre Trauer die Macht der Drei für immer zu zerstören droht, gibt ihnen die überraschende Ankunft einer dritten Zauberhaften (Barrett) eine neue Chance, ihr Schicksal zu erfüllen.