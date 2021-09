ZDF zeigt «Breisgau»-Pilot Ende Oktober

TV-News

Außerdem wird der Mainzer Sender zwei neue «Marie fängt Feuer»-Filme im Oktober ausstrahlen.

Noch während Katharina Nesytowa bei «In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte» vor der Kamera stand, wurde bekannt, dass sie an einer neuen Krimi-Reihe für das ZDF arbeitet. Sie wurde mit dem Titelbedacht und hat nun einen Platz im Sendeplan gefunden. Der Pilotfilmwird am Mittwoch, den 20. Oktober, um 20:15 Uhr zu sehen sein. Eine Woche zuvor steht der Film bereits in der ZDFmediathek auf Abruf bereit. Zusammen mit Joscha Kiefer bildet Nesytowa das Ermittlerduo. Sie ermitteln zusammen in der Freiburger Mordkommission, wo Tanja Wilken (Nesytowa) nach ihrem Dienstantritt auf eine ungewöhnliche Ballung von verwandten und verschwägerten Polizisten trifft – angeführt von Revierleiterin Dorothea Danzeisen (Johanna Gastdorf) und deren Neffen Dennis Danzeisen (Kiefer).Am 4. Oktober 2021 beginnen die Dreharbeiten für einen zweiten «Breisgau»-Film. Dies bedeutet auch, dass Nesytowa kaum Pause bekommt, obwohl sie bei «In aller Freundschaft» mittlerweile ausgestiegen ist. Denn sie stand zuletzt für die ZDFneo-Serie «WIR» ► vor der Kamera, die ebenfalls im Oktober beim Spartensender zu sehen ist. Die zwölfteilige erste Staffel ist ab dem 15. Oktober im Programm, bereits am 17. September wandert die Serie in die ZDFmediathek. Nesytowa gehört darin zusammen mit Eva Maria Jost, Malick Bauer, Lorris André Blazejewski, Le-Thanh Ho, Erol Afsin und Natalia Rudziewicz zum Cast. Zusammen bilden sie in der Serie einen Freundeskreis in den Dreißigern, der sich die großen Lebensfragen stellt und Bilanz zieht. Es geht dabei um Träume, Ziele und den richtigen Lebensweg.Das ZDF hat zudem zwei neue Folgen der Film-Reihemit Christine Eixenberger angekündigt. Beide Folgen und alle zwölf bisherigen Episoden stehen ab 9. Oktober in der ZDFmediathek zur Verfügung. Im linearen Fernsehen sind «Schattenhaft» und «Helden des Alltags» am 17. und 24. Oktober ab 20:15 Uhr zu sehen. In den beiden von MadeFor Film produzierten Streifen setzt sich Marie für einen zugewanderten Wolf ein und gerät durch einen gefährlichen Brandstifter unter Druck.