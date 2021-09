Addison Rae geht zu Netflix

US-Fernsehen

Der TikTok-Star hat einen Filmvertrag unterzeichnet.

Der aus Los Gates stammende Streamingdienst Netflix will um die Gunst der jungen Zuschauer buhlen. Aus diesem Grund hat man den TikTok-Star Addison Rae verpflichtet, die einen großen Filmdeal an Land gezogen hat. Rae gab kürzlich ihr Schauspieldebüt mit einer Hauptrolle in Netflix' «He's All That», einem geschlechtergetauschten Remake der Highschool-Romantikkomödie «She's All That» von 1999. Der Spielfilm war in Deutschland lange unter den Top10 vertreten."Die Möglichkeit, mit Netflix zu arbeiten, war ein echter Aha-Moment, und jetzt die Beziehung fortsetzen zu können, übersteigt meine kühnsten Träume", sagte Rae. "Ich bin begeistert, mit diesem unglaublichen Team zusammenarbeiten zu können und freue mich darauf, Projekte zu entwickeln und gleichzeitig meine Fähigkeiten als Schauspielerin weiter auszubauen."Rae hat mehr als 83,3 Millionen TikTok-Follower, was sie zur drittbeliebtesten Person auf der Plattform macht. Sie hat 39,2 Millionen Follower auf Instagram und fast fünf Millionen auf Twitter. Die 20-jährige aus Louisiana veröffentlichte im März auch ihre erste Single „Obsessed".