HBO Max schlägt bei «This Is Not a War Story» zu

Kino-News

Der Spielfilm wird in den Vereinigten Staaten von Amerika bei der jungen Plattform ausgewertet.

WarnerMedia OneFifty und HBO Max haben sich zusammengetan, um den Independent-Filmvon Regisseurin Talia Lugacy und der ausführenden Produzentin Rosario Dawson zu erwerben. Der Film wird im November in die Kinos kommen und auf HBO Max gestreamt werden. In Zusammenarbeit mit OneFifty-Mitarbeitern und Veteranenorganisationen sind besondere Veranstaltungen geplant.Lugacy schrieb, führte Regie, schnitt, produzierte und spielte die Hauptrolle in dem Film, in dem auch Sam Adegoke, Danny Ramirez, Brian Delate und Frances Fisher mitspielen. Laut Projektbeschreibung handelt «This Is Not a War Story» von einer bunt zusammengewürfelten Gruppe von Kriegsveteranen in New York, deren Antikriegskunst, Poesie und Papierherstellung sie zusammenhält, trotz des Schreckgespenstes des Selbstmordes ihres Freundes und der immer klarer werdenden Tatsache, dass die Heilung vom Krieg manchmal eine unmögliche Aufgabe ist."Dieser Film ist nicht nur das Ergebnis jahrelanger Forschung und der akribischen Arbeit unseres Teams, sondern auch eine greifbare Darstellung des Vertrauens, das wir mit unseren langjährigen Partnern aufgebaut haben", sagte Lugacy in einer Erklärung, in der er die Übernahme ankündigte. "Es war schon immer unser Traum, unseren Film einem breiten Publikum zugänglich zu machen, und mit unseren Partnern bei OneFifty und HBO Max werden wir in der Lage sein, unseren Film mit der gleichen Sorgfalt zu veröffentlichen, mit der wir ihn ursprünglich produziert haben."