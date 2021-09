Zervakis und Opdenhövel verschieben «taff Weekend»

TV-News

Außerdem wird die vierte «Young Sheldon»- und 32. «Die Simpsons»-Staffel demnächst fortgesetzt.

Seit Anfang des Monats hat RTL am Wochenende seine Magazine «Explosiv – Weekend» und «Exlusiv – Weekend» auf neue Sendeplätze gestellt und zeigt diese nicht mehr sonntags, sondern am Samstag. Auch bei der Konkurrenz von ProSieben verschiebt sich die wöchentliche-Ausgabe, allerdings nicht gleich um einen ganzen Tag. Statt um 17:00 Uhr geht es ab dem 19. September um 18:05 Uhr auf Sendung. Die Verschiebung wurde nötig, da der Unterföhringer Sender ab dem kommenden Montag das Live-Journal «Zervakis & Opdenhövel. Live.» startet.Die montägliche Livesendung, in der auf die Themen der Woche zurückgeblickt und auf kommende Ereignisse vorausgeschaut werden soll, wird sechs Tage nach der Erstausstrahlung immer sonntags ab 16:05 Uhr wiederholt. Ob das der Relevanz dient, sei dahingestellt. Zwischen dem Journal und dem Magazin ist eine-Ausgabe gegen 18:00 Uhr geplant. «Die Simpsons»-Folgen, die sonst auf dem 18:00-Uhr-Sendeplatz beheimatet waren, tauchen nicht mehr im Plan auf. Ab 19:05 Uhr bleibt es wie gewohnt bei «Galileo Plus».Der Montag fällt bekanntlich als US-Sitcom-Abend künftig flach. Stattdessen weichen die Serien auf den Mittwoch aus. Nun hat ProSieben auch einen Termin für die Fortsetzung der Staffel vonundkommuniziert. Am 29. September geht es für den jungen Nerd mit zehn neuen Folgen der im März gestarteten vierten Runde weiter. ProSieben zeigt gleich zwei neue Folgen am Stück. Von «Die Simpsons» gibt es dagegen nur eine neue Episode ab 21:10 Uhr. Danach folgt eine Wiederholung der gelben Familie aus Springfield.