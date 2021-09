Digital Natives: Jessica Ginkel

Interview

Die ehemalige «Der Lehrer»-Hauptdarstellerin ist am Freitag in «Die Eifelpraxis» im Ersten zu sehen.

Ich finde es spannend Figuren zum Leben zu erwecken. Sie kennenzulernen, zu erforschen und -idealerweise- nachvollziehen zu können, warum die Charaktere die Dinge tun, die sie tun und wie sie sie tun.Meine Familie, meinen Ausweis, etwas Geld und mein TelefonBis vor kurzem hatte ich noch eine Tageszeitung, ganz klassisch auf Papier. Mittlerweile nutze ich ganz gerne die Informationen aus dem InternetOh, es gibt viele Kollegen, mit denen ich gerne arbeiten möchte, zum Beispiel Tom Hanks, Spaß bei Seite, das wird sicher ein Traum bleiben. In den letzten Jahren durfte ich so viele großartige Kollegen vor und hinter der Kamera kennenlernen, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Es ist spannend neue Blickwinkel, Denkweisen und Ansätze kennenlernen zu können und davon eventuell auch noch zu profitieren. Ich will weiterhin offen bleiben für alle die mir über den Weg laufen.„Was immer du tun kannst oder wovon du träumst - fang es an“ Goethe.Ab in die Badewanne mit einem schönen Hörbuch oder einer guten Serie oder mit den Kids kuscheln und etwas vorlesen.Ich mag es mich zu bewegen, egal ob joggen, Yoga oder saisonale Aktivitäten wie Skifahren, SUPen (Stand Up Paddling)…Überwiegend Instagram und FacebookIch zocke nicht!Netflix, Amazon, Joyn … das castmag-Magazin