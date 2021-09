Media Rating Council zählt Nielsen an

Vermischtes

Die Branchenorganisation beschloss, ihre Unterstützung auszusetzen.

Seit Jahrzehnten werden die amerikanischen Einschaltquoten von der Firma Nielsen erhoben. Im Mai 2021 stellte das Media Rating Council (MRC) fest, dass Nielsen wohl die Einschaltquoten im Februar zu niedrig angesetzt hatte. Das Unternehmen kündigte an, dies zu überprüfen. "Wir sind zunehmend besorgt über Ungenauigkeiten und Unregelmäßigkeiten in den von Nielsen gemeldeten Daten und haben sie aufgefordert, ihre Prozesse und Praktiken schneller umzustellen, um bekannte Probleme zu beheben", sagte Disneys Werbeverkaufsabteilung am Mittwoch in einer Erklärung.Nun teilte die Branchenorganisation Media Rating Council mit, ihre Unterstützung bei der nationalen Einschaltquoten-Ermittlung zurückzuziehen. Die Suspendierung ist der jüngste Vorstoß in einem monatelangen Streit zwischen den Fernsehsendern und dem Unternehmen, das seit langem die Zuschauerzahlen ermittelt, und ist das jüngste Zeichen dafür, dass die Fernsehbranche verzweifelt nach einem neuen Maßstab sucht, da ihre Zuschauer in neue digitale Bereiche abwandern. Die Entscheidung wird sich ab Mitte September auf die Nielsen-Ratings auswirken. Die Messungen des Unternehmens werden zwar weiterhin genutzt werden können, aber für eine unbestimmte Zeit ohne eine Art "Gütesiegel" der Branche, die sie verwendet, arbeiten.Der Wunsch von Nielsen nach einer solchen Pause wurde jedoch zurückgewiesen. "Wir sind zwar enttäuscht, dass es zu dieser Situation gekommen ist, glauben aber, dass dies die richtigen Maßnahmen sind, die der MRC zu diesem Zeitpunkt ergreifen sollte", sagte George W. Ivie, Executive Director und CEO des Media Rating Council, der im Auftrag der Medienbranche die Messorganisationen auf ihre Standards hin überprüft. "Der MRC-Verwaltungsrat, der ein extrem breites Spektrum an Branchengruppen repräsentiert und Werbetreibende, Agenturen und Medienunternehmen aller Art umfasst, ist sich in seinen Positionen zu diesen Fragen sehr einig. MRC ist fest entschlossen, mit Nielsen zusammenzuarbeiten, um die Akkreditierung für diese wichtigen Dienste zum frühestmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen, und wir hoffen, dass Nielsen ebenfalls weiterhin mit MRC und seinen Kunden zusammenarbeiten wird, um dieses Ziel zu erreichen."