ntv präsentiert drei neue «Inside Art»-Folgen ab Oktober

ntv Kunstexperte Wolfram Kons trifft in den neuen Ausgaben den jungen Malerstar Leon Löwentraut, die Unterwasserfotografin Gaby Fey und die britische Pop-Art-Legende Allen Jones.

Der Nachrichtensender ntv hat für den Auftakt des Kunst-Herbstes 2021 drei neue Folgen der Kunst-Doku-Reiheangekündigt. ntv Kunstexperte Wolfram Kons trifft dabei wieder zeitgenössische Künstler und nimmt sie und ihre Werke genauer unter die Lupe. Kons trifft dabei den jungen Malerstar Leon Löwentraut, die Unterwasserfotografin Gaby Fey und die britische Pop-Art-Legende Allen Jones. Löwentraut macht am 1. Oktober um 18:30 Uhr in «Inside Art: Leon Löwentraut – Think Big» den Anfang. Fey folgt dann am 29. Oktober, ehe Jones am 26. November den Abschluss der Reihe bildet.Kons besucht Löwentraut, der zwar erst 23 Jahre alt ist, aber längst den Titel „Wunderkind der Malerei“ hinter sich gelassen hat und zu einer festen Größe im Kunstgeschäft geworden ist, in seinem neuen Atelier in Portugal. Kons spricht mit ihm über seine neuesten Werke, erfährt, warum er nach Portugal gegangen ist, warum er immer an mehreren Bildern gleichzeitig arbeitet und was er zur Kritik an seiner Person sagt.Neben der Premiere am 1. Oktober um 18:30 Uhr wird «Inside Art: Leon Löwentraut – Think Big» am Samstag, den 2. Oktober um 8:30 Uhr und am Sonntag, den 3. Oktober um 10:30 Uhr bei ntv wiederholt. Die «Inside Art» Folgen werden vor den jeweiligen Sendeterminen auch vorab auf dem Streamingdienst TVNow abrufbar sein.