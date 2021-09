«Seinfeld» kommt zu Netflix

US-Fernsehen

Der Klassiker aus den 1990er Jahren ist ab Oktober beim kalifornischen Streamingdienst zu sehen.

Jerry Seinfeld und seine Sitcomgehören zu den erfolgreichsten Comedy-Serien aller Zeiten. Zuletzt war die Serie bei Hulu zu sehen, aber das ändert sich ab dem 1. Oktober 2021. Netflix hat alle 180 Episoden der Serie erworben, die in ihrer Laufzeit mit zehn Emmy Awards ausgezeichnet wurde.Bereits vor fünf Jahren hat Netflix einen Vertrag mit Sony Pictures Television geschlossen, um die Rechte der Serie zu erwerben. "Larry [David] und ich sind Netflix unendlich dankbar, dass sie uns diese Chance gegeben haben. Man braucht viel Mut, um zwei Idioten zu vertrauen, die buchstäblich null Erfahrung mit dem Fernsehen hatten, als wir dieses Ding gemacht haben", sagte Jerry Seinfeld in einem scherzhaften Statement."Wir haben uns wohl wirklich hinreißen lassen. Ich wusste gar nicht, dass wir so viele davon gemacht haben. Ich hoffe, dass wir – Gott weiß wie viele Millionen es gekostet hat – das wieder hereinholen. Aber die ganze Arbeit hat sich gelohnt, wenn die Leute es mögen. Ein verrücktes Projekt." Seinfeld lief zwischen 1989 und 1998 beim Fernsehsender NBC.