Jane Krakowski stößt bei «Annie Live» hinzu

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wird bei der Musical-Aufführung dabei sein.

Am 2. Dezember 2021 um 20.00 Uhr strahlt der Fernsehsender NBC erneut eine Musical-Adaption aus. In diesem Jahr heißt esund auch Jane Krakowski wird dabei sein. Sie arbeitet seit Jahren mit ihrem ehemaligen Kollegen Tituss Burgess zusammen, den sie aus «Unbreakable Kimmy Schmidt» kennt. Die Schauspielerin wird die freche Partnerin des Betrügers Rooster Hannigen verkörpern.In «Annie Live!» werden außerdem Taraji P. Henson als Miss Hannigan, Harry Connick, Jr. als Daddy Warbucks, Nicole Scherzinger als Grace und Celina Smith in der Titelrolle zu sehen sein. Das Live-Musical basiert auf dem Harold-Gray-Comic "Little Orphan Annie" aus den 1920er-Jahren sowie auf dem Broadway-Musical aus den 1970er-Jahren, das 1999 als Spielfilm adaptiert und 2014 neu verfilmt wurde.Die mit dem Tony Award ausgezeichnete Krakowski ist vor allem für ihre Fernsehrollen bekannt, unter anderem in der bereits erwähnten Serie «Unbreakable Kimmy Schmidt» sowie in «30 Rock» und «Ally McBeal». Derzeit ist sie in den Apple TV+-Serien «Dickinson» und «Schmigadoon!» zu sehen.