Twitter führt Super-Follower ein

Vermischtes

Außerdem gibt es kostenpflichtige Abonnements für spezielle Tweets.

Der Kurznachrichtendienst Twitter führt mehrere Funktionen ein, um neben Werbung auch mit Micro-Payment Geld zu verdienen. Mit sogenannten Super Follows werden spezielle VIP-Zugänge zu exklusiven, nur für Abonnenten zugängliche Tweets bestimmter Nutzer gewährt. Sie sind getrennt von öffentlichen Tweets. Die Content-Creator können zwischen einem monatlichen Preis zwischen 2,99 und 9,99 US-Dollar wählen.Anwendungen für Twitter-Nutzer, die Zugang zu Super Followers und Ticketed Spaces, also kostenpflichtigen Audio-Chaträumen, erhalten, wurden im Juni eingeführt. Die Nutzer erhalten 97 Prozent der Einnahmen aus den monetarisierten Funktionen nach den Gebühren für den In-App-Kauf. Sobald ein einzelner Nutzer jedoch 50.000 Dollar auf Lebenszeit mit Twitter verdient, erhält das Unternehmen 20 Prozent. Um sich für die Super-Follows-Warteliste zu qualifizieren, muss ein Nutzer mindestens 10.000 Follower haben, 18 Jahre alt sein und in den letzten 30 Tagen 25 Mal getweetet haben.iOS-Nutzer in den USA und Kanada können ab Mittwoch ausgewählten Konten folgen, und die Funktion wird in den nächsten Wochen weltweit eingeführt. Die Einführung dieser exklusiven Räume wird von Medienexperten als „zum Teil gefährlich“ eingeordnet, weil sich schon bei Telegram Gruppen bilden, die sich zum Teil radikalisieren und eine Parallelgesellschaft bilden.