HGTV zeigt zwei Renovierungs-Formate im Oktober

TV-News

«Die Fords – Home Sweet Home» ist exklusiv in deutscher Erstausstrahlung zu sehen.

Alles neu macht der Mai? Nicht bei Home & Garden TV, denn dort lautet das Sprichwort vermutlich „Alles neu macht der Oktober“ – jedenfalls mit Blick auf das Programm. Am 1. Oktober starten dann gleich zwei Renovierungs-Formate. Immer freitags ab 20:15 Uhr ist dannzu sehen, ehe ab 21:10 Uhr die deutsche Erstausstrahlung vonfolgt.In «Flipping Detroit» geht es um die beiden Renovierungsexperten und Lebenspartner Keith Bynum und Evan Thomas, die Schnäppchenjägern den Traum vom Eigenheim in Detroit erfüllen wollen. Dafür kaufen sie heruntergekommene und verlassene Immobilien und möbeln diese buchstäblich auf.In die «Die Fords – Home Sweet Home» stehen die Geschwister Leanne und Steve Ford im Mittelpunkt, die Eigentümern dabei helfen wollen, zurück in ihre Heimatstadt Pittsburg zu ziehen, in der sie aufgewachsen sind. Leanne als Designerin und Handwerker Steve ergänzen sich ausgezeichnet, um die Historie alter Häuser zu bewahren und sie gleichzeitig für eine neue Generation herzurichten und zu modernisieren. HGTV verspricht dabei neben unterschiedlichen Menschen und Häusern auch „unterschiedliche Geschichten“.