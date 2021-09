Ms. Pat bekommt Comedy-Special bei Netflix

US-Fernsehen

Die Komikerin, Autorin und Schauspielerin Patricia Williams darf bei Netflix auftreten.

Die amerikanische Komikerin Patricia Williams alias Ms. Pat hat ihr erstes, einstündiges Stand-up-Comedy-Special bei Netflix bekommen. Die Sendung hat zwar noch keinen Namen, wird aber in rund vier Wochen im Atlanta Comedy Theater gedreht. Die Schauspielerin war zuvor in der Stand-up-Serie «The Degenerates» zu sehen gewesen.Für BET Plus steht sie in der Sitcomvor der Kamera. "Es gibt so viele Kapitel in meinem Leben. Du hast Patricia, du hast Rabbit, du hast Ms. Pat, du hast eine Ehefrau, du hast eine Mutter. Es gibt also so viele Geschichten, aus denen ich schöpfen kann", erzählt sie ‚Variety‘. "In meinem [vorherigen] Special mit Netflix habe ich über meine Enkelkinder gesprochen; in diesem Special spreche ich über mein Crack-Baby. Wenn ich es ins Fernsehen bringe, werde ich nicht mehr darauf zurückkommen. Es ist vorbei. Es ist Zeit für mich, an die Arbeit zu gehen. Wenn du es gehört hast – wenn ich es aufnehme – kommt es in den Müll, weil du dafür schon bezahlt hast.""Mein Stand-up fließt in die Show ein, weil ich rundum ein ehrlicher Mensch bin; ich bin genauso. Das Gute an einer Sitcom ist, dass man ein bisschen tiefer gehen kann. Wenn man nur eine Stunde Zeit hat und so viele Witze [auf der Bühne] macht, kann ich mich in der Sitcom auf ein Thema konzentrieren", erklärt sie.