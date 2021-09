Elliot Page schließt Universal-Vertrag

US-Fernsehen

Der ehemalige «Juno»-Star hat eine neue Heimat.

Elliot Page hat einen First-Look-Deal mit der UCP abgeschlossen. Mit der Universal Studio Group werden neue Projekte für Networkfernsehen, Kabel-TV und Streamingdienste entwickelt. Page spielt die Hauptrolle in «The Umbrella Academy», einer Zusammenarbeit von UCP und Netflix , die vier Emmy-Nominierungen in verschiedenen Kategorien erhalten hat und für eine Rückkehr in Staffel drei grünes Licht bekommen hat."Ich habe immer gute Erfahrungen mit UCP gemacht", sagte der Oscar-Nominierte Page in einer Erklärung, "Beatrice und der Rest des Führungsteams unterstützen meinen Wunsch, fesselnde und authentische Geschichten aus historisch marginalisierten Perspektiven zu erzählen – Geschichten, die in der heutigen Zeit dringend gebraucht werden. Ich fühle mich geehrt, meine Beziehung zu UCP in dieser Funktion fortzusetzen, und ich kann es kaum erwarten, mit der Arbeit zu beginnen.""Elliot Page ist ein Vorreiter in der Film- und Fernsehbranche, und wir lieben die Zusammenarbeit mit ihm bei «The Umbrella Academy»", so UCP-Präsidentin Beatrice Springborn. "Er und wir alle bei UCP setzen uns für die vielen und vielfältigen Stimmen und Geschichten von Transgender und anderen unterrepräsentierten Personen in den Medien ein. Wir freuen uns sehr, dass diese Partnerschaft Elliots Arbeit durch aufregende, genreübergreifende Projekte, die unterschiedliche und vielfältige Erfahrungen widerspiegeln, verstärken wird."