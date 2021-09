Lance Bass will eine queere «The Bachelor»-Version

US-Fernsehen

Der neue Moderator könnte sich vorstellen, dass es zu einer LGBTQ+-Version kommen könnte.

Der große-Fan und einer der wechselnden Moderatoren der kommenden-Staffel, Lance Bass, könnte sich diesen Job dauerhaft vorstellen. Der ehemalige Junggeselle beendet seine dreiteilige Staffel am Dienstag, und Bass hatte eine so gute Erfahrung mit der Show, dass er sie gerne wiederholen möchte.Er hat sogar schon eine Idee für eine neue Serie: "Wenn Sie die dramatischste Staffel aller Zeiten wollen, machen Sie eine LGBT-Version", sagt Bass lachend. "Ich denke, es ist vielleicht an der Zeit, dass «The Bachelor» einen schwulen Bachelor hat. Ich glaube, das würde so viel Spaß machen", sagt Bass. "Und ich kenne auf jeden Fall einen Moderator, wenn Sie ihn brauchen."Im Jahr 2016 moderierte Bass das kurzlebige, eine schwule Dating-Wettbewerbsserie nach dem Vorbild von «The Bachelor» auf dem Logo Network. Die Show wurde nach einer Staffel mit acht Episoden abgesetzt. ("Ich weiß nicht, warum sie keine zweite Staffel davon gemacht haben", sagt Bass.) In Deutschland adaptiert TVNow die Sendung unter dem Namen «Prince Charming». Aktuell ist dort die dritte Staffel zu sehen.