CBS startet «Mornings»

US-Fernsehen

Am ersten regulären Schultag startet die neue Frühstückssendung.

Der erste Montag im September ist in den Vereinigten Staaten von Amerika ein Feiertag. Am Tag nach dem Labour Day werden für gewöhnlich die Frühstückssendungen überarbeitet. Aus diesem Grund macht CBS ab dem 7. September aus seinemdie Sendung, die dann vom Konzept an den erfolgreichen Wochenendausgaben «CBS Saturday Morning» und «CBS Sunday Morning» angedockt werden.Die werktägliche Sendung mit Gayle King, Tony Dokoupil und dem neuen Co-Moderator Nate Burleson wird weiterhin die aktuellen Nachrichten des Tages und die Interaktionen der Moderatoren in den Mittelpunkt stellen, aber in der zweiten Stunde einen neuen Schwerpunkt auf lange Geschichten legen. Vor allem die Sonntags-Ausgabe punktet mit umfangreichen Storys."Was wir alle tun, ist, uns auf unsere Stärken zu besinnen. Wir spielen unser Spiel", sagt Neeraj Khemlani, der im Mai als Präsident und Co-Leiter der Nachrichten- und Senderabteilung zum Unternehmen kam, in einem Interview. "Wir bauen im Grunde ein Franchise auf, das sieben Tage die Woche läuft", fügt er hinzu.