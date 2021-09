Sony trennt sich von Mike Richards

US-Fernsehen

Der Produzent von «Jeopardy!» und «Wheel of Fortune» muss seinen Hut nehmen.

Zunächst übernahm der-Produzent Mike Richards die Moderation der täglichen Spielshow, nachdem der ehemalige Moderator Alex Trebek verstorben war. Dann musste der Host innerhalb weniger Tage zurücktreten, nachdem ein acht Jahre alter Podcast auftauchte, in dem er frauenfeindliche Dinge äußerte. Nun haben sich die Verantwortlichen von Sony Pictures Television entschlossen, den Produzenten von «Jeopardy!» und «Wheel of Fortune» zu entlassen.Susanne Prete, Executive Vice President, Business und Strategie, teilte mit, dass Michael Davis mit seiner Firma Embassy Row («Who Wants to be a Millionaire?») die Aufgaben übernehmen wird. "Wir hatten gehofft, dass der Rücktritt von Mike von der Gastgeberposition bei «Jeopardy!» die Störungen und internen Schwierigkeiten, die wir alle in den letzten Wochen erlebt haben, minimiert hätte", so Prete in ihrer Mitteilung. "Das ist eindeutig nicht geschehen.“Richards sollte eigentlich als Produzent der täglichen Sendungen erhalten bleiben, doch die Moral am Set soll ausgesprochen schlecht gewesen sein. Die fünf Episoden, die Richards an seinem ersten und einzigen Tag als ständiger Moderator von «Jeopardy!» gedreht hat, sollten die neue Staffel am 13. September eröffnen.