Positiver Dienstag beflügelt die Quoten

Quotennews

In den Benz-Baracken sorgten neue Jobs für glückliche Bewohner, im Anschluss suchten junge Menschen weiter nach ihrem Liebesglück.

Der Fernsehsender RTLZWEI startete in die nächste Runde von. Oftmals sind die Geschichten aus dem Mannheimer Problem-Viertel nicht gerade erfreulich, aber Petra und Sascha haben gute Nachrichten zu verkünden. Die beiden werden künftig bei der Deutschen Post in Vollzeit arbeiten.Wie das Patchwork-Paar noch eine Lösung für die Betreuung ihrer zwei Kinder fand, sahen am Dienstagabend 0,74 Millionen Fernsehzuschauer. Der Marktanteil der zweistündigen Dokumentation von der UFA betrug dieses Mal 2,9 Prozent. Bei den jungen Leuten hatten sich 0,38 Millionen Menschen gefunden, die das Format sehen wollten. Der Marktanteil belief sich auf 6,3 Prozent.Gleich 90 Minuten Sendezeit bekamam zweiten Tag serviert. Die Dating-Show aus Mallorca lockte am zweiten Tag 0,55 Millionen Fernsehzuschauer an, sodass ein Marktanteil von 3,3 Prozent ermittelt wurde. Bei den jungen Leuten sorgte man für 7,0 Prozent, die Reichweite lag bei 0,30 Prozent. Ab 23.45 Uhr wiederholte RTLZWEI seine Erfolgsreihe, die Episode vom Donnerstag wollten noch 0,19 Millionen Zuschauer sehen. Der Marktanteil bei den Umworbenen belief sich auf 5,4 Prozent.