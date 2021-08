'Auf alten Pferden lernt man das Reiten'

Hingeschaut

So war der Staffelstart von «Love Island» bei RTLzwei.

«Love Island», die sexte: Pardon: Sechste. Staffel. Seit Montagabend bei RTLzwei. Sechs leicht bekleidete Single-Frauen ziehen mit sechs gut gebauten Single-Männern zusammen in eine Villa. Knister knister. Staffel fünf lief ja erst im März. Und nun kommt zumindest im TV der Sommer zurück. Mit Sylvie Meis als Nachfolgerin von Jana Ina Zarrella als Moderatorin. Aber muss man das sehen?Das Wunderschöne Menschen-TV mit dem Motto "Heiße Flirts & wahre Liebe" ist wieder da. Mit Schema F: Die ersten zwei Mädels, hochattraktiv und bewusst auf naiv getrimmt, ziehen stöckelschuhend ein, bestaunen den Pool, schnappen sich gleich mal ´ne Pulle Sekt und freuen sich kichernd auf die Boys.Lisa aus Bremen und Sina aus Schwäbisch Hall haben so zusammen gefunden. Sina ist Merchandiserin im Textilbereich und hat "Bitch-Fame", wie sie selbst sagt. Gut gecastet! "Crazy Cat Lady" wird sie zur Not, falls sie keinen Mann finden sollte. Ja, wer kein Englisch kann, ist hier verloren. Lisa ist schlau und beruflich Richterin. Also: Haar-Richterin. Die angehende Friseur-Meisterin steht auf Männer mit O-Beinen und schönen Hosen. Geht sowas schon als Fetisch durch?Nach und nach ziehen sie ein und bepiepsen jeweils euphorisch die "Hammer"-Villa. Studentin und Modell Sarah aus Lenningen bei Stuttgart, auch Anfang/Mitte 20, wie alle anderen Kandidaten:innen. Sie hat "keine Mega Boobs", wie sie selbst sagt, und man fragt sich, wieso sie denn dann hier mitmachen darf. Zwischendrin sucht Schweini in der Werbung nach Crunchips und das neue Warsteiner mit Karamellnoten nach Käufern. Und Natalya schnürt Pakate bei Amazon.Zurück auf die Insel: Andrina aus Zürich ist schon 28 und Fitness-Modell, auch sie tanzt bei ihrer Vorstellung. Ihr Wunsch für die nächsten Wochen im Haus: "Bäm, der ist mein Man!" Einer der sechs Herren sollte also möglichst passen. Für immer. Dann kommt Sylvie aus Holland, auch optisch Mitte 20, aber schon ein bisschen älter. Einziehen will sie jedoch nicht. Nur ein bisschen moderieren. Und von der eigenen Liebe erzählen. Da war mal was mit einem Fußballer, oder so.Jetzt kommt der erste Mann: Jannik aus Köln. Der 26-Jährige ist Stadtbahnfahrer. Ja, was ist denn das für ein uncooler Job? In die Muckibude geht aber auch er. Diese Dating-Reality-Show hat ein bisschen ihren Reiz deshalb, weil sich die 12 Kandidaten:innen schnell festlegen müssen auf einen Partner. Sechs Paare finden sich so. Aber bald ziehen weitere Schönheiten ein und werden für ein bisschen Liebeschaos sorgen. Garantiert.Die Männer suchen sich die Frauen heraus. Jannik wählt Andrina. Sylvie rutscht aus ihrem Stöckelschuh und kündigt "Sahneschnitte" Robin an. Der 24-Jährige ist Bürokaufmann und Barkeeper, spielte mal für den FC Augsburg professionell Fußball. Sylvie sabbert, Robin aber nimmt Sarah, die im Ausland Medizin studiert.Domenik aus Idar-Oberstein ist halbseitig komplett tätowiert und biederer BWL-Student. Er steht auf Kurven "und einen dicken Popo" Sylvie schwärmt: "Mann, siehst Du gut aus!" Sein Couple-Gegenstück wird Sina, die auf ihn steht. Funkensprüherei! Fehlt noch der gut gewachsene Landschaftsgärtner Philipp aus Mainz, für den nur noch Friseuse Lisa übrig bleibt. Wobei die Männer auch schon vergebene Frauen wählen dürfen, und Philipp nimmt deshalb Jannik seine Andrina weg. Wird es nun zu kompliziert?Jannik wandert somit auf die Ersatzbank, und Sylvie scherzt nach der ersten Paarungs-Zeremonie, dass ihrem Ex das auch öfters passiert ist... "Auf alten Pferden lernt man das Reiten", sagt Philipp offen über seine Wahl der fünf Jahre älteren Partnerin. Sylvie verschluckt vor Schock beinahe ihre Zunge. Da kommt auch schon die angehende Wirtschaftspsychologin Lena aus Oberhausen. Angekündigt als "Granate" und dazu da, um Dominik und Jannik zu daten. Das kann ja noch Eiter werden!Puh, spätestens in dem Moment stellen sich die Fragen aller Fragen: Muss man das anschauen? Findet sich abends kein besserer Zeitvertreib? Müssen junge Leute wirklich in Villen mit Pool ziehen, um die bessere Hälfte, das passende Gegenstück zu finden? Ist das alles nur konstruierte Verarsche? Und mit wem ist eigentlich Sylvie Meis aktuell liiert?