«Love Island» startet deutlich schwächer als im Vorjahr

Im Anschluss taten sich auch «Die Wollnys» schwer.

«Love Island» präsentiert sich in diesem Spätsommer ein wenig erneuert, nachdem Jana Ina Zarrella nach der fünften Staffel ihren Abschied vom Dating-Format bekannt gab und nun durch Sylvie Meis ersetzt wird. RTLZWEI macht also seit gestern die Baleareninsel Mallorca wieder zur „Insel der Liebe“. Den Auftakt verfolgten ab 20:15 Uhr 0,54 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wovon 0,34 Millionen aus der für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauergruppe stammten. Damit erzielte der Grünwalder Sender Marktanteile von mäßigen 1,9 Prozent bei allen und soliden 5,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Zum Vergleich: Im Sommer 2020 schalten 0,86 Millionen Zuschauer ein, was 2,9 Prozent des Marktes entsprach. In der Zielgruppe waren mit 0,59 Millionen Dating-Fans 7,0 Prozent Sehbeteiligung möglich. Im Frühjahr dieses Jahres sahen den Auftakt der fünften Staffel knapp eine Million Seher, was 3,0 Prozent des Gesamtmarktes entsprach. Bei den Umworbenen standen 0,67 Millionen und 7,4 Prozent zu Buche.Im Anschluss verzichtete RTLZWEI auf den «Aftersun»-Talk, den es in diesem Jahr nur zweimal geben wird, und setzte stattdessen auf neue Folgen von. Ab 21:40 Uhr blieben noch 0,33 Millionen dran, was 1,7 Prozent Marktanteil generierte. Die Folge über den „Karibik-Urlaub“ der Familie in einer Urlaubsbadewelt in der Nähe von Berlin wollten sich 0,18 Millionen Jüngere nicht entgehen lassen. Hier lag die relative Sehbeteiligung bei schwachen 3,6 Prozent.