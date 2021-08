Netflix terminiert «You»

US-Fernsehen

Die dritte Staffel soll im Oktober starten.

Die nächste Runde der Seriewird am 15. Oktober 2021 bei Netflix Premiere feiern, teilte das Unternehmen mit. Am Ende der zweiten Staffel hatte Joe (Penn Badgley) bereits ein Auge auf eine neue Nachbarin geworfen, obwohl er in einer Beziehung mit Quinn (Victoria Pedretti) war.Staffel drei des Psychothrillers beginnt mit Joe und Quinn, die verheiratet sind und ihren Sohn Henry in der nordkalifornischen Vorstadt Madre Linda großziehen. Ihr Familienleben beginnt sich aufgrund von Loves Impulsivität und Joes aufkeimendem Interesse an der Frau von nebenan zu verkomplizieren, zumal er sich durch Loves Verständnis für ihn in die Enge getrieben fühlt.Neben Badgley und Pedretti spielen in «You» Saffron Burrows als Dottie Quinn, Tati Gabrielle als Marianne, Dylan Arnold als Theo, Shalita Grant als Sherry, Travis Van Winkle als Cary, Scott Speedman als Matthew, Michaela McManus als Natalie, Shannon Chan-Kent als Kiki, Ben Menhl als Dante, Chris O'Shea als Andrew und Christopher Sean als Brandon.