The CW schnappt sich «Nancy Drew»-Spin-off

US-Fernsehen

Der Fernsehsender wird «Tom Swift» ins Line-Up aufnehmen.

Der Fernsehsender The CW hat sich den «Nancy Drew»-Ablegerbestellt. Tian Richards hatte seinen ersten Auftritt in der Episode „The Celestival Visitor“ in der zweiten Staffel der The CW-Serie. Die neue Serie wird in der Fernsehsaison 2021-2022 ausgestrahlt, ein offizielles Datum für die Premiere steht jedoch noch nicht fest.«Tom Swift» folgt den seriellen Abenteuern des titelgebenden schwarzen, schwulen Milliardärs und Erfinders, der nach dem schockierenden Verschwinden seines Vaters in eine Welt von Science-Fiction-Verschwörungen und unerklärlichen Phänomenen gestoßen wird. Tom begibt sich auf die Suche nach der Wahrheit und lässt dabei die Annehmlichkeiten seines gewohnten Lebensstils hinter sich, während er gleichzeitig versucht, einer Gruppe von Illuminaten, die ihn aufhalten will, einen Schritt voraus zu sein. Toms Missionen erfordern seine Genialität und sein Gespür für Innovationen, die von Liebe, Romantik, Freundschaft und den ungelösten Geheimnissen des Universums begleitet werden.Die Serie wurde von Melinda Hsu Taylor, Noga Landau und Cameron Johnson mitentwickelt. Alle drei fungieren als ausführende Produzenten zusammen mit Josh Schwartz, Stephanie Savage und Lis Rowinski von Fake Empire.