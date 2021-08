Primetime-Check

Wie lief es für die Info-Programm im Ersten? Konnte «Bauer sucht Frau International» gegen die Neustarts der Konkurrenz punkten?

Zielgruppensieger der Montagsprimetime wurde ProSieben mit, das insgesamt 1,38 Millionen Zuschauer sehen wollten, wovon 0,93 Millionen aus eben jener umworbenen Gruppe stammten. Daraus ergab sich ein Zielgruppenanteil von 14,7 Prozent. Insgesamt standen 5,2 Prozent zu Buche. Bei RTL verbuchteerneut 2,99 Millionen Zuschauer, was 11,1 Prozent des Gesamtmarktes entsprach. In der werberelevanten Zuseherschaft kam der Kölner Sender mit 0,76 Millionen 14- bis 49-Jährigen auf eine Sehbeteiligung von 11,6 Prozent.Bei RTLZWEI gab es den Start vonzu bestaunen, den 0,54 Millionen verfolgten. Die Grünwalder TV-Station generierte damit Marktanteile von 1,9 und 5,1 Prozent. Im Anschluss behieltein 0,33-millionenköpfiges Publikum, die Quoten sanken auf 1,7 und 3,6 Prozent. Bei VOX standen zwei-Folgen auf dem Programm, die 0,92 und 0,76 Millionen Zuschauer ab drei Jahren anlockten. 0,38 und 0,28 Millionen stammten aus der Zielgruppe. Die Marktanteile beliefen sich auf 3,4 und 5,2 Prozent bei allen und 5,9 und 7,3 bei den Umworbenen.Kabel Eins sicherte sich mit1,31 Millionen Film-Fans, was 5,3 Prozent des Gesamtmarktes belegte. In der Zielgruppe war das Ergebnis ebenfalls sehr stark, es wurden 0,44 Millionen Jüngere und 7,3 Prozent Sehbeteiligung ausgewiesen. Sat.1 kam mitauf 0,83 Millionen Zuschauer und verbuchte damit 3,2 und 4,8 Prozent Marktanteil.Im Ersten gab es ab 20:15 Uhr die einstündige Dokuzu sehen, die 3,31 Millionen Zuschauer anlockte. 0,85 Millionen waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. Für die blaue Eins gab es Quoten von 11,9 Prozent insgesamt und 13,0 Prozent bei den Jungen.sahen danach noch 2,94 Millionen. Die Markanteile gingen auf 11,8 und 9,3 Prozent zurück. Das ZDF präsentierte mitdas gefragteste Programm des Abends, denn es wurde eine Reichweite von 4,40 Millionen ermittelt. Am Markt wurden 15,9 Prozent gemessen. Bei den Jüngeren standen 0,53 Millionen und 5,3 Prozent auf der Uhr. Dasinformierte danach noch 3,39 Millionen, die Marktanteile lagen nun bei 13,9 und 8,6 Prozent.