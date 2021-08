«The Biggest Loser»: Der Name war Programm

Quotennews

Aus Quotensicht war der «Family Power Couples»-Spin-off der große Verlierer des Abends.

Sat.1 präsentiert in diesem Sommer zusätzlich zur Frühjahrsstaffel eine weitere Runde der Abnehm-Show, die den Beinamen «Family Power Couples» trägt. Die Kandidaten treten also nicht alleine an, um die Pfunde purzeln zu lassen, sondern es sind Duos die um die Siegprämie von 50.000 Euro sozusagen „verlieren“ wollen. Diese bestehen aus einem Elternteil und einem Kind zwischen 15 und 26 Jahren. Der Spin-off wird von Camp-Chefin Dr. Christine Theiss, Fitness-Experte Ramin Abtin, Arzt Dr. Christian Westerkamp und Mental-Coach Hassina Bahlol-Schröer begleitet. Den zweieinhalbstündigen Auftakt sahen ab 20:15 Uhr 0,83 Millionen Zuschauer.Daraus ergab sich für den Bällchensender ein Marktanteil von sehr schwachen 3,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen der klassischen Zielgruppe sahen 0,30 Millionen zu. In dieser Zuseherschaft wurde eine Einschaltquote von ähnlich schlechten 4,8 Prozent erreicht. Vergleicht man dies mit dem Finale der Frühjahrsstaffel, das ebenfalls in der Montags-Primetime zur besten Sendezeit ausgestrahlt wurde, zeigt sich, dass der Spin-off weitaus weniger gut ankam. Am 29. März standen mit 1,86 Millionen ab Dreijährigen Marktanteile von 6,7 und 10,1 Prozent auf dem Papier.Zurück zum gestrigen Montag: Ab 22:45 Uhr schickte Sat.1 zwei Reportagen auf Sendung.behielt noch 0,54 Millionen Zuschauer, die Marktanteile stiegen damit tatsächlich leicht auf 3,6 und 5,2 Prozent. Kurz vor Mitternacht interessierten sich noch 0,23 Millionen Zuschauer für. Die Suche nach der Antwort sorgte für eine Verminderung der Zielgruppenreichweite von 0,20 auf 0,08 Millionen. Die Marktanteile gingen zurück auf 2,7 respektive 3,4 Prozent.