Erneut mauer Dienstag für RTL

Quotennews

Der Mix aus «Schwiegertochter gesucht» und «RTL Direkt» ist kein Straßenfeger.

Seitdem die Dating-Showvor einiger Zeit gründlich überarbeitet wurde und Kandidaten nicht mehr bloßgestellt werden, hat sich die Sendung mit Vera Int-Veen zum Quotengift entwickelt. Weder die erste Staffel im vergangenen Jahr, noch die neuen Folgen in diesem Sommer waren ein Quotenknüller.Die ersten drei neuen Episoden lockten 2,00, 1,65 und 1,78 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren an, die vierte Folge verbuchte am 31. August 1,88 Millionen Fernsehzuschauer. Der Marktanteil lag in dieser Woche bei 7,3 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen standen 0,58 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil belief sich auf maue 9,5 Prozent.Jan Hofer präsentierte um 22.15 Uhr eine neue Ausgabe von, die aber aufgrund des lauen Vorlaufs auch keine Bäume ausriss. 0,98 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren blieben dran, der Marktanteil sank auf 4,6 Prozent. Bei den jungen Leuten wurden nun 0,35 Millionen Zuschauer ermittelt, der Marktanteil sorgte für 6,3 Prozent. Danach folgten 85 Minuten Clips:erreichte 0,75 Millionen Zuschauer und fuhr 5,1 Prozent Marktanteil ein. Bei den Werberelevanten waren 0,25 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil belief sich auf 6,6 Prozent.