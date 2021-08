HD+ bietet künftig HD-Programm für unterwegs an

Vermischtes

Ende September geht HD+ ToGo an den Start und soll fünf Euro im Monat kosten.

Der Programmdienstleister HD+ hat für den 29. September die Einführung eines neuen Service angekündigt, der es HD+-Kunden ermöglicht auch unterwegs HD-Fernsehen genießen zu können. Der passende Name: HD+ ToGo. Damit kann man auf Smartphones oder Tablets mit den Betriebssystemen Android und iOS für einen monatlichen Aufpreis von fünf Euro über 50 HD-Sender mobil und live via Streaming nutzen. Die App ermöglicht außerdem den Zugriff auf viele Mediatheken und den Neustart von Programmen auf HD+ Sendern. Die App sei zudem werbefrei, wie das Unternehmen versicherte.„Jetzt können TV-Fans die Vorzüge von HD+ wirklich überall genießen. Mit HD+ ToGo steckt der HD-Fernseher quasi nicht nur in der Hosentasche, sondern eröffnet eine neue, faszinierende TV- und Videowelt. Die beliebtesten privaten und öffentlich-rechtlichen Sender sind nur einen Fingertip entfernt – und das mit maximalem Komfort. Wer HD+ ToGo ausprobiert, wird schnell feststellen, dass wir sehr viel Wert auf eine intuitive und bequeme Bedienung legen. Es ist jetzt auch für unterwegs das beste HD+ aller Zeiten – für Abonnent:innen, Interessierte oder ehemalige Kund:innen, die eine mobile Nutzung von HD+ bisher vermissten“, erklärte Andreas Müller-Vondey, Leiter Vertrieb und Marketing der HD Plus GmbH.Wie erwähnt kostet das Zusatzangebot fünf Euro im Monat extra, es kann jedoch kostenfrei getestet werden. Im ersten Monat ist der Service gratis. Das Fernsehen zum Mitnehmen ist außerdem monatlich kündbar. Zwei Streams können auf bis zu fünf verschiedenen Geräten gleichzeitig genutzt werden, im EU-Ausland fallen bei der Nutzung keine Zusatzkosten an.