Apple macht «James Bond 007»-Werbung

Kino-News

Der Dienst bietet eine 45-minütige Retrospektive an.

Obwohl Amazon vor Kurzem die MGM Studios erworben hat, wird eine 45-minütige Retrospektive nicht etwa beim Online-Versandhaus zu sehen sein. Das Special, das im Vorfeld des neuen Filmeskommt, läuft bei Apple und wird kostenlos angeboten. Das einmalige Projekt wird sich allerdings nur auf die Zeit von Daniel Craig auf Bond konzentrieren., ein 45-minütiges Special, das Craigs Bond-Filme reflektiert, wird vom 7. September bis zum 7. Oktober exklusiv auf der Apple-TV-App zum kostenlosen Verleih angeboten. «No Time to Die», Craigs letzter Film als Bond, kommt am 8. Oktober in die Kinos. Die Retrospektive zeigt nie zuvor gesehenes Filmmaterial aus Craigs Ära der Bond-Filme."Viele Leute hier haben an fünf Filmen mit mir gearbeitet", sagt Craig in dem Special. "Ich habe jede einzelne Sekunde dieser Filme geliebt, und besonders diesen hier, weil ich jeden Morgen aufgestanden bin und die Chance hatte, mit euch zu arbeiten, und das war eine der größten Ehren meines Lebens."