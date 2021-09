«Fresh Prince of Bel-Air»: Jabari Banks wird der neue Smith

US-Fernsehen

In dem Peacock-Reboot wird der junge Schauspieler Jabari Banks die Rolle von Will Smith einnehmen.

Wie das amerikanische Fachblatt „Variety“ berichtet, haben die Produzenten der Drama-Seriedem Newcomer Jabari Banks die Hauptrolle verpasst. Diese übernahm damals Will Smith. Banks lebt derzeit in West Philadelphia, dem Geburtsort seiner Figur. Er machte 2020 seinen Abschluss an der University of the Arts in Philadelphia. Neben der Schauspielerei ist er auch Songschreiber, Sänger, Rapper und Basketballspieler.basiert auf dem viralen Video von Morgan Cooper, in dem die beliebte Sitcom unter der Leitung von Will Smith als Dramaserie neu inszeniert wurde. Peacock gab der Serie im September 2020 einen Auftrag für zwei Staffeln.Die Neuauflage spielt im heutigen Amerika und wird als eine einstündige dramatische Analogie zur Sitcom beschrieben, die sich an die ursprüngliche Prämisse anlehnt: Wills komplizierte Reise von den Straßen West-Philadelphias zu den Villen von Bel-Air. Westbrook Studios und Universal Television werden produzieren. UTV war auch das Studio hinter der Originalserie.