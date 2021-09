3 Quotengeheimnisse

Mit zwei Folgen von «Elementary» erreichte der Frauensender sixx etwa vier Siebtel der ProSieben-Fernsehzuschauer.

In der Nacht zum Mittwoch wiederholte RTL nach dem «Nachtjournal» die Episoden elf und zwölf der ersten Staffel des Miami-Ablegers. Die Doppelfolge mit David Caruso und Emily Procter holte jeweils 0,34 Millionen Zuschauer, wovon 0,12 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Das Werk der Alliance Atlantis-Studios, die inzwischen in die CBS Studios integriert wurden, lag bei 7,6 und 10,4 Prozent. Im Anschluss setzte man auf «CSI: Den Tätern auf der Spur», das mit vier Prozent in der Zielgruppe floppte.In derselben Nacht setzte VOX auf drei Episoden des Dauerbrenners (zeigt VOX nicht immer quasi die ganze Nacht Medical Detectives? Also drei bis zum Ende der Quotenerfassung) in Sachen Gerichtsmedizinfernsehens. Die drei Geschichten landeten ab 00.40 Uhr auf 0,36, 0,36 und 0,34 Millionen Zuschauer und waren somit beliebter als die «CSI»-Serien bei RTL. Bei den Umworbenen fuhr man 0,15, 0,14 und 0,12 Millionen Zuschauer ein, die Marktanteile wurden mit starken 10,7, 13,2 und 14,8 Prozent beziffert.Der Frauensender sixx hatte ebenfalls am Dienstag sehr gute Karten. In der Nacht zum Mittwoch lief eine Doppelfolge der Sherlock-Holmes-Serie, die auf 0,16 sowie 0,14 Millionen Zuschauer kam. Mit VOX konnte man zwar nicht mithalten, aber 4,8 und 5,3 Prozent bei den Werberelevanten bedeuteten ein Vielfaches des Senderschnitts. Übrigens: Zwischen 20.15 und 22.05 Uhr erzielte «Elementary» sogar fabelhafte 0,44 und 0,46 Millionen Zuschauer und lagen verhältnismäßig nahe an den Sendern Sat.1 und ProSieben , die auf 0,89 Millionen («110 Fahrrad-Cops im Einsatz») und 0,74 Millionen («Darüber… die Welt») kamen.