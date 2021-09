Disney stellt US-Streamingdienst Hotstar ein

US-Fernsehen

Die Inhalte werden in Hulu und ESPN+ integriert.

Schlussendlich war der Schritt abzusehen: Der Micky-Maus-Konzern wird sich auf die drei erfolgreichen Streamingdienste Disney+ , Hulu und ESPN+ konzentrieren, die zusammen schon um die 170 Millionen Abonnenten haben. Nun plant das Medienunternehmen Hotstar einzustellen. Der Anbieter zeigt den Zuschauern unter anderem Live-Cricket und südasiatische Programme.Stattdessen wird Disney die Sport- und Unterhaltungsprogramme von Hotstar in ESPN+ (das alle US-Cricket-Rechte von Hotstar übernehmen wird) und Hulu für den US-Markt zusammenfassen. Das Unternehmen hofft, dass die Hotstar-Kunden in den USA auf das Disney-Paket umsteigen werden. Disney beabsichtigt, Hotstar in den USA Ende 2022 vollständig abzuschalten, hat aber noch kein genaues Datum genannt. Das Mäusehaus hat Star India, das Hotstar weltweit betreibt, durch die Übernahme von 21st Century Fox übernommen.Ab dem 1. September können Hotstar-Abonnenten in den USA, die derzeit keinen anderen Disney-Streaming-Dienst haben, das Disney-Bundle (Disney Plus, Hulu, ESPN Plus) bis zum Ende ihres Hotstar-Jahresabonnements, aufgerundet auf das Ende des Monats, ohne zusätzliche Kosten nutzen.