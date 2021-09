«The Croods» kommt zu Hulu und Peacock

US-Fernsehen

Die sechsteilige Serie zum zweiten Kinofilm wird ebenfalls bei beiden Streamern ausgestrahlt.

Die prähistorische Familie ist demnächst stärker im Streaming-Fernsehen vertreten. Die achtteilige DreamWorks-Serie, die auf den Spielfilmen «The Croods: Ein neues Zeitalter» und «The Croods» basiert, wird am 23. September in den Vereinigten Staaten von Amerika bei Hulu und bei Peacock Premiere feiern.Die Zeichentrickserie folgt den zu Freunden gewordenen Rivalen der Croods und der Bettermans, die lernen, zusammen auf einer Farm zu leben und ihre Differenzen zu überwinden. Mark Banker («Go, Dog. Go!») und Todd Grimes («The Epic Tales of Captain Underpants») fungieren als ausführende Produzenten. Die sechsteilige Serie «Die Croods: Family Tree» ist eine seltene Originalserie, die auf konkurrierenden Streaminganbietern ausgestrahlt wird. Sowohl DreamWorks als auch Peacock sind im Besitz von NBCUniversal, einer Tochtergesellschaft von Comcast.Disney hat die volle operative Kontrolle über Hulu, nachdem Comcast 2019 zugestimmt hat, seinen Anteil an dem Streamer zu verkaufen. Eine weitere Fernsehserie, die 2D-animierte «Dawn of the Croods» - die vor den Ereignissen des ersten Films spielt - hatte 2015 Premiere und lief vier Staffeln lang auf Netflix