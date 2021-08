Jana Azizi radelt für den guten Zweck über die Alpen

Köpfe

Innerhalb von fünf Tagen will die «Explosiv»-Moderatorin von Salzburg zum Gardasee auf dem Fahrrad fahren. Das Ziel: möglichst viele Spenden sammeln.

Viele Deutsche zieht es dieser Tage weg vom trüben Regenwetter ins sonnige Italien. Ein beliebtes Reiseziel: der Gardasee. Dieses Ziel hat auch Jana Azizi ab dem 2. September vor Augen, allerdings wird die «Explosiv»-Moderatorin ihre Reise nicht mit dem Auto bewerkstelligen, sondern mit zwei Rädern weniger und viel wichtiger ohne Motor, denn sie setzt sich aufs Fahrrad. In fünf Tagen will sie 700 Kilometer und 2580 Höhenmeter bei der „Transalp Challenge“ von Salzburg über den Großglockner und die Dolomiten bis zum Gardasee bewältigen. Die ambitionierte Hobby-Sportlerin tut dies, vor allem um möglichst viele Spendengelder zu sammeln.„Die Spenden gehen an «RTL – Wir helfen Kindern», um den Kindern, die zum Beispiel unter der Unwetterkatastrophe leiden oder sozial benachteiligt sind, zu helfen“, erklärt Azizi in einer Mitteilung. Über die Herausforderung sagt sie: „Ich habe da schon gehörigen Respekt vor, denn ich starte als absolute Anfängerin auf dem Rennrad. Das ist für mich auch ein extremes Experiment.“ Sie wisse, dass das für einen Freizeitsportler in der kurzen Zeit ein fast unmögliches Ziel sei. Aber: „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!“, so Azizi, die sich seit vier Monaten zusammen mit dem Triathleten Johann Ackermann auf die Tour vorbereitet und dafür auf Mallorca trainierte und ihre Ernährung umstellte.Begleitet wird die fünftägige Fahrt in einem Podcast, in dem Azizi zusammen mit Ackermann ab dem 3. September täglich von den Strapazen auf der Strecke, aber auch den Abenteuern drumherum berichten. «Jana Azizis Tortour – Die Challenge meines Lebens» ist bei Audio Now und allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar. Auch bei RTL wird es Berichte über Azizis Mission geben, so greift am heutigen Dienstag das Mittagsmagazin «Punkt 12» die Geschichte auf. Am Freitag gibt es in «Guten Morgen Deutschland» einen Zwischenstand. Am Dienstag, 7. September, soll der Zieleinlauf am Gardasee dann erfolgen.Als moralische Unterstützung freut sich die Moderatorin wie erwähnt über Spenden, die per SMS abgegeben werden können. Mit dem Kennwort „RADTOUR“ an die 44844 spendet jede SMS zehn Euro an «RTL – Wir helfen Kindern». Eine Botschaft hat Azizi zudem: „Raus aus der Lockdown-Trägheit und rauf aufs Rad!“, denn als sie das erste Mal in ihrem Training einen Berg erklommen hatte, sei sie wie berauscht gewesen.