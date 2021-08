Medienbericht: Bernd Reichart wohl vor dem Absprung

Köpfe

Seinen Posten an der Spitze der Mediengruppe RTL Deutschland soll ein Duo übernehmen, das im Unternehmen bereits bestens bekannt ist.

Laut eines Berichts von ‚DWDL‘ wird der CEO der Mediengruppe RTL Deutschland, Bernd Reichart, seinen Posten nach mehr als acht Jahren im Unternehmen und nach über zwei Jahren an dessen Spitze räumen. Einen genauen Zeitpunkt für dessen Abschied ging aus dem Bericht nicht hervor. Auch ob beziehungsweise inwieweit Reichart Mutterkonzern Bertelsmann erhalten bleibt, ließ man offen. Als Ersatz brachte man ein neues Führungsduo an, das aus Stephan Schmitter, CEO von Gruner + Jahr und Geschäftsführer Inhalte & Marken bei der MG RTL Deutschland, und Matthias Dang, Geschäftsführer Vermarktung, Technologie & Daten.Diese Doppelspitze würde durchaus Sinn ergeben, schließlich wurde kürzlich bekannt, dass die Fusion zwischen der Mediengruppe RTL Deutschland und Gruner + Jahr auf den Weg gebracht wurde und bis Ende des Jahres vollzogen worden sein. Das Duo steht für eben jene Verzahnung.Tatsächlich steht eine Bestätigung dieses Personalwechsels seitens der Mediengruppe RTL Deutschland noch aus. Auf Quotenmeter-Anfrage erklärte Unternehmenssprecher Christian Körner kurz und knapp: „Den genannten Bericht kommentieren wir aktuell nicht.“ Dass diese Infos an den Haaren herbeigezogen sind, ist allerdings auszuschließen. Somit bleibt nicht abzuwarten ob, sondern wann die Meldung bestätigt wird. Ungewöhnlich ist es allemal, dass ein Unternehmen eine solch bedeutende Personalentscheidung nicht kommuniziert.