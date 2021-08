Amazons Schneeball-Doku startet Mitte September

US-Fernsehen

In vier Teilen erzählt die Dokumentation, wie man das perfekte System aufbaute.

Jenner Furst und Julia Willoughby Nason arbeiteten erst seit ein paar Monaten an, ihrer Doku-Serie über das Bekleidungsunternehmen LuLaRoe – das als Multi-Level-Marketing-Unternehmen, auch bekannt als Schneeballsystem, arbeitet – als sie erfuhren, dass die Mitbegründer des Unternehmens, DeAnne und Mark Stidham, bereit waren, sich mit ihnen zusammenzusetzen.Das Projekt, bei dem Furst und Nason für Amazon Studios Regie führten, war die Idee von Cori Shepherd Stern und Blye Pagon Faust von Story Force Entertainment. Stern, die aus Florida stammt, hatte jahrelang gesehen, wie ihre Freundinnen aus der Highschool überall in ihrem Facebook-Feed LuLaRoe-Kleidung anpriesen. "Es gab diese Katzen-Leggings und Leggings mit Pizzadruck – und nicht nur eine Art von Pizzadruck, sondern mehrere Pizzadrucke", erinnert sich Stern.«LuLaRich» wurde in halsbrecherischer Geschwindigkeit fertiggestellt und wird am 10. September auf Amazon Prime Video in vier Teilen ausgestrahlt. Das Interview mit den Stidhams dient als Prüfstein für die gesamte Serie, da die Filmemacher die Geschichte von LuLaRoe's "katastrophalem Wachstum", in den Worten von Mark Stidham, und LuLaRoe's prahlerischer, übelriechender Implosion erzählen.