Im kommenden Jahr: Mockridge moderiert «All Together Now»

Ein Performer muss 100 Sekunden vor einer Jury von 100 Musikern bestehen und dabei möglichst viele zum Mitsingen bewegen.

Vor gut einer Woche kündigte Luke Mockridge seinen Rückzug von der Bühne für das laufende Jahr an, um sich in einem privaten Prozess zu sammeln und „dann wieder auf der Bühne zu stehen, so wie ihr das von mir kennt“, wie er in einem Instagram-Video erklärte ( Quotenmeter berichtete ). Dieses „dann“ solle im kommenden Jahr erfolgen. Nun gab sein Heimatsender Sat.1 ein erstes Projekt bekannt, wie diese Rückkehr aussehen soll. Mockridge werde die neue Musikshowmoderieren, die im Juni bei der Programmvorstellung erstmals zur Sprache kam und weltweit von der Endemol Shine Group vertrieben wird.Endemol Shine Germany wird folglich auch an der in Köln stattfindenden Produktion beteiligt sein, die zusammen mit Lucky Pics, Mockridges eigene Produktionsfirma, umgesetzt wird. Mockridge hatte Lucky Pics 2017 zusammen mit Brainpool gegründet. In «All Together Now» singen Einzelpersonen oder Duos vor einer Jury aus 100 Künstlern und Musikern. In 100 Sekunden müssen die Darbietenden die Jury buchstäblich vom Stuhl hauen, denn es gilt: Je mehr aufstehen und mitsingen, desto mehr Punkte gibt es. Die Ausstrahlung in Sat.1 ist für 2022 geplant.In «All Together Now» wird Musik gefeiert. Das macht Spaß. Die Show ist schnell, voller Lebensfreude und voller Musik und passt somit perfekt zu einem Entertainer wie Luke Mockridge“, kommentierte Sat.1-Chef Daniel Rosemann das Konzept. «All Together Now» wurde seit 2018 in 14 Länder verkauft und feiert unter anderem in Brasilien, Dänemark, Polen, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und Italien große Erfolge. In Italien, wo die Sendung bereits in ihre vierte Staffel geht, moderiert Michelle Hunziker das Format.